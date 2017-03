Google Plus

Il Palermo di Zamparini: la top11 degli italiani - Fotomontaggio Vavel. Foto: Palermomania

Forse pensare al Palermo di Zamparini, rievoca in primis i colpi sudamericani, portati in italia quasi sotto silenzio e rivenduti alle grandi del calcio mondiale. Da Pastore a Cavani, da Dybala a Vazquez. Plusvalenze che sono diventate un vero e proprio marchio di fabbrica dei siculi, con lo scorrere degli anni, lasciando passare in secondo piano quell'impronta tutta italiana che contraddistingueva la squadra, specialmente durante lo scorso decennio, ma non solo.

Ecco perché abbiamo avuto questa idea, di provare a delineare un undici dei migliori calciatori nostrani che hanno vestito il rosanero. Tanti di questi sono stati compagni, quando la città sognava in grande e la squadra Europa. Altri hanno invece iscritto il proprio nome nei periodi più difficili, ma comunque lasciando un segno. Questa è la top11 degli italiani passati dal Palermo.

Salvatore Sirigu

Dal luglio 2006 al luglio 2007, dal giugno 2009 al luglio 2011.

80 presenze, 119 gol subiti, 19 clean sheet.

Acquistato dalla Berretti del Venezia, dopo un anno in under-19 passa in prima squadra. Dopo un paio di prestiti, si impone in prima squadra, conquistando la Nazionale e la chiamata del PSG.

Fonte immagine: Goal

Cristian Zaccardo

Dal luglio 2004 al luglio 2008.

161 presenze, 9 gol, 4 assist.

Si mette in luce nel Bologna, arriva in Sicilia da prospetto e lascia da Campione del Mondo, volando al Wolfsburg.

Fonte immagine: cristianzaccardo.it

Andrea Barzagli

Dal luglio 2004 al luglio 2008.

165 presenze, 3 gol, 1 assist.

Dopo essersi affermato nel Chievo di Delneri, a Palermo si consacra. Vince il Mondiale. Zamparini lo cede al Wolfsburg per 14 milioni di Euro.

Fonte immagine: Rosanero Home

Federico Balzaretti

Dal gennaio 2008 all'agosto 2012.

159 presenze, 3 gol, 23 assist.

Approda da giocatore già navigato, a 27 anni, ma trova la propria dimensione, anche a livello internazionale con la maglia dell'Italia. Lascia per la Roma.

Fonte immagine: Stadionews

Fabio Grosso

Dal gennaio 2004 al luglio 2006.

106 presenze, 2 gol.

Acquistato dal Perugia, a Palermo si trasforma in terzino sinistro, ruolo che ricopre anche al Mondiale 2006. Dopo il trionfo azzurro, va all'Inter per 7 milioni di Euro.

Fonte immagine: Mediagol

Eugenio Corini

Dal luglio 2003 al luglio 2007.

145 presenze, 27 gol, 6 assist.

Arriva a Palermo già trentatreenne, guida una squadra di giocatori in rampa di lancio da professore affermato.

Fonte immagine: Rete Palermo

Simone Barone

Dal luglio 2004 all'agosto 2006.

86 presenze, 5 gol.

Passa due anni a Palermo, nei quali si guadagna la convocazione per il Mondiale 2006 e raggiunge il proprio massimo livello.

Fonte immagine: Ilovepalermocalcio

Franco Brienza

Dal luglio 2000 al luglio 2002, dal giugno 2003 al gennaio 2004, dal giugno 2004 al gennaio 2008, dal luglio 2012 al gennaio 2013.

180 presenze, 23 gol, 7 assist.

Arriva giovanissimo in terra sicula, dal 2004 al 2008 è un punto fisso della squadra. Lascia per passare alla Reggina, ritorna per sei mesi nel 2012 prima di ricominciare il proprio peregrinare.

Fonte immagine: palermocalcio.it

Fabrizio Miccoli

Dal luglio 2007 al luglio 2013.

179 presenze, 81 gol e 49 assist.

Arriva dopo due anni tra alti e bassi al Benfica, dalla Juventus. In sei anni diventa il primatista per marcature in Serie A nella storia del club, oltre che il capitano.

Fonte immagine: Noitifiamopalermo.it

Andrea Belotti

Dal settembre 2013 all'agosto 2015.

64 presenze, 16 gol, 7 assist.

Acquistato dall'Albinoleffe e rivenduto due anni dopo al Torino, dove si sta consacrando definitivamente. Lascia comunque il segno in Rosanero, anche se con rimpianti.

Fonte immagine: Giornale di Sicilia

Luca Toni

Dal luglio 2003 al luglio 2005.

82 presenze, 51 gol, 1 assist.

Porta il Palermo di peso in Serie A, poi segna 20 gol nel massimo campionato e prende il volo. Passa alla Fiorentina per 10 milioni.