Palermo, Paul Baccaglini è il nuovo Presidente!

Paul Baccaglini è il nuovo presidente dell'US Città di Palermo. Dopo le dimissioni di Zamparini, arrivate una decina di giorni fa, la società siciliana ha pubblicato un comunicato ufficiale nel quale si rende finalmente nota la persona del nuovo Presidente.

Come si evince dal comunicato, Zamparini e Baccaglini si sono conosciuti durante la trattativa per la vendita del Palermo Calcio tra il primo e Frank Cascio. Baccaglini si è così fatto avanti dopo che la negoziazione tra Zampa e Cascio non è andata a buon fine.

L'accordo raggiunto sancisce che la società INTEGRITAS Capital, di cui è fondatore e rappresentate, indicherà entro il 19/4/17 l'acquisto del 100% delle quote del Palermo Calcio, il cui trasferimento dovrà avvenire entro il 30/4/17. Baccaglini ha inoltre confermato l'attuazione di un programma finanziario per la costruzione del centro sportivo e dello stadio.

Paul Baccaglini non è un nome nuovo nel panorama nazionale: l'italo americano ha lavorato in Italia come speaker per la famosa radio RTL e le trasmissioni televisive "Le Iene" ed "il Testimone".

Questo il comunicato per intero:

"L'U.S. Città di Palermo comunica che il nuovo Presidente è Paul Baccaglini.

Paul ha conosciuto Zamparini l'anno scorso in occasione della trattativa con Cascio.

Paul ed il suo fondo hanno manifestato, dopo la rinuncia di Cascio, interesse per la acquisizione del Palermo Calcio e la realizzazione degli impianti sportivi.

Si è raggiunto un accordo contrattuale dove il signor Paul, in proprio e quale membro fondatore e rappresentante di INTEGRITAS Capital, ha concordato tramite società che lui indicherà entro il 19/4/17 l'acquisto del 100% delle quote del Palermo Calcio, il cui trasferimento dovrà avvenire entro il 30/4/17.

Il Presidente Paul ha assicurato un programma con la copertura finanziaria per lo sviluppo del progetto sportivo legato a quello tecnico per la costruzione del nuovo stadio e del centro sportivo.

Paul Baccaglini è un italo americano nato e cresciuto in America da padre americano e madre italiana. Arrivato in Italia ha terminato gli studi per poi intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione prima in radio a RTL 102.5 poi in televisione a Italia 1 (Le Iene) ed MTV (Il Testimone). Nel frattempo coltivava l’interesse per i mercati finanziari che studiava in qualità di trader. Dopo un primo periodo di gestione del proprio capitale ha fondato il suo primo “family fund”. Dopo due anni ha fondato il secondo allargando gli asset class gestiti e creando il primo fondo commerciale, Keystone Group. Avendo attirato l’attenzione di diverse banche internazionali per la costanza di risultati e per le strategie applicate, ha co-fondato il fondo Integritas Capital con due soci confluiti dal mondo delle banche americane ed inglesi. Da quasi due anni Paul è anche board member e financial secretary di Foundation International, una fondazione basata in America che investe in progetti umanitari su scala mondiale.

Integritas Capital è un fondo che in meno di cinque anni si è imposto come “boutique investment solution” con clienti in ogni parte del mondo. Inizialmente si è dedicato ad asset management e wealth management diversificando il portfolio dei propri clienti su strategie di basso e medio rischio spalmati su equity, futures and options. Da questa base il fondo ha allargato le proprie soluzioni alla ri-capitalizzazione corporativa e private equity fino a toccare venture capital investments. L’obiettivo è da sempre stato quello di individuare opportunità nei mercati liquidi e capitalizzare sul “re-adjustment” dei prezzi. Questa è la stessa filosofia applicata all’investimento strategico in mercati emergenti o in idee rivoluzionarie: dal mercato farmaceutico a quello delle energie alternative passando per il real estate.

In quest’ottica si inquadra l’interesse espresso per i progetti e gli asset del Gruppo Zamparini esterni al mondo del calcio. Si tratta di un portfolio costituito da opportunità esclusive per investire nel mercato del real estate italiano ed europeo finalizzate non solo alla creazione di nuove strutture residenziali e commerciali ma soprattutto alla creazione di progetti che possano favorire la formazione di nuovi posti di lavoro valorizzando il territorio, la forza lavoro ed i prodotti italiani che rappresentano una risorsa valida e preziosa mondialmente."