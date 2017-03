Baccaglini: "Closing? Speriamo di chiudere prima del 30 aprile"

baccaglini e zamparini in attesa del closing

Da poco tempo è diventato il Presidente del Palermo, in attesa del closing per l'acquisizione definitiva delle quote societarie del club. Ma Paul Baccaglini è già diventato un punto di riferimento per i tifosi rosanero, grazie alle sue idee e i progetti che vogliono rilanciare una squadra che lotta disperatamente per restare in serie A.

E nella giornata di ieri, il nuovo patron italo-americano ha ricevuto il premio giornalistico dedicato a Mario Francese, ex cronista del quotidiano "Giornale di Sicilia" ucciso dalla mafia a Palermo nel '79.

Baccaglini ha voluto esprimere la sua soddisfazione per aver ricevuto l'ambito premio, come riportato dall'ANSA: "Provo una gioia e un orgoglio immenso nel ricevere il premio Francese. Non credo di essere ancora meritevole di un premio così importante. La scelta di accettarlo deriva dalla consapevolezza di quel che rappresenta per una comunità che ha dovuto fare i conti con fenomeni noti alle cronache".

Il patron dedica il premio alla piazza rosanero per l'affetto ricevuto in questi primi tempi da presidente del Palermo: "Esprimo un forte senso di gratitudine nei confronti di Palermo, una città civilissima che ha già avuto modo di regalarmi emozioni importanti. Questo premio rappresenta un abbraccio con la città, dopo un impatto leggermente burrascoso. Voglio che il rapporto coi palermitani cresca giorno dopo giorno, per fonderci in un'unica grande famiglia".

Chiusura dedicata all'atteso closing con Baccaglini che indica la data entro la quale vorrebbe chiudere: "Il closing prima del 30 aprile è un augurio anche per me, come dice Zamparini speriamo di chiudere anche prima dei tempi inizialmente previsti".

E lo stesso Zamparini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo futuro e non solo:

"Non avevo più entusiasmo al Palermo, magari potrei ripartire dai dilettanti con un nuovo progetto se dovessi sentire enorme nostalgia".

E sul suo pupillo Dybala, Zamparini non ha dubbi: "Deve giocare un altro paio d’anni alla Juventus per arrivare al 100% e raggiungere il livelo di Messi, cosa che può fare".