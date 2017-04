Palermo, torna Diamanti per la sfida al Milan

Diego Lopez dirige l'allenamento prima del match contro il Milan (Fonte: Live Sicilia Sport)

Dopo l’ennesima sconfitta arrivata in rimonta, il Palermo di Diego Lopez ha l’obbligo di rialzarsi e provare, almeno provare, ad uscire con un risultato positivo da San Siro nella sfida contro il Milan di Vincenzo Montella. Un compito tutt’altro che facile, reso ulteriormente difficile dal pareggio dei rossoneri contro il Pescara 7 giorni fa, e che quindi li rende estremamente motivati.

Proprio per questo motivo, Diego Lopez si è detto molto soddisfatto del rientro in gruppo di Alessandro Diamanti, assente contro il Cagliari per il rosso rimediato ad Udine, e che partirà titolare nel pomeriggio. La presenza di Diamanti, le cui prestazioni sono sempre state oggetto di discussione fin dal suo arrivo in Sicilia, tranquillizza molto il tecnico uruguaiano, che lo reputa una pedina fondamentale per il proprio scacchiere ed un ottimo esempio per i più giovani.

Su tutti, Lopez ha fatto il nome di Sallai. L’ungherese, andato in gol contro l’Udinese al Friuli, è cresciuto molto da inizio campionato, nonostante lo scarso minutaggio, e non è da escludere un suo impiego contro il Milan, anche se gli ultimi allenamenti dal “Tenente Onorato” hanno visto in forte crescita le quotazioni del palermitano Simone Lo Faso.

Uno dei due dunque, insieme a Diamanti, dovrebbe essere il supporto della solita punta, Ilja Nestorovski, che mai come in questo momento fatica a trovare il gol. Il macedone, che pure è andato in rete in nazionale, non riesce più ad essere decisivo come nella prima parte di stagione e, proprio per questo, Diego Lopez lo ha voluto spronare pubblicamente in conferenza stampa.

Ma per il Palermo, nonostante il periodo di siccità proprio di Nestogol, non è l’attacco la vera preoccupazione. I rosanero hanno un evidente problema difensivo e, ancora più a monte, mentale. Tanti, troppi i punti persi dopo essere andati in vantaggio, proprio come nelle ultime due gare contro Udinese e Cagliari. Un problema che, oltre ad essere di natura tecnica, è anche mentale, di una squadra incapace di gestire il vantaggio, giocando con la paura di perdere ciò che si è appena acquisito.

E tra quelli che maggiormente patiscono tale difficoltà, Jasmin Posavec è sicuramente il più sofferente. Il portierino croato ha fatto vedere tantissime ottime cose durante l’arco della stagione, soprattutto quando sono stati chiamati in causa i suoi riflessi, ma, allo stesso tempo, ha commesso delle incredibili leggerezze che hanno quasi sempre poi compromesso il risultato della partita. Proprio un girone fa, contro il Milan al Barbera, Posavec ha regalato il gol del vantaggio a Suso sbagliando completamente l’uscita su un cross. Questo, insieme purtroppo ai tanti altri errori commessi dal croato, hanno così portato Lopez a schierare tra i pali Andra Fulignati, che dovrebbe essere titolare anche domani alla “Scala del Calcio”.

Detto quindi di attacco e del portiere, il resto della formazione dei rosa è di facile lettura: davanti a Fulignati dovrebbero essere confermati Cionek, Gonzalez e Goldaniga. A centrocampo, con l’assenza di Gazzi per squalifica, dovrebbe trovare spazio Jajalo accanto a Gazzi. Sulle fasce confermati Rispoli e Pezzella. In attacco, come detto, Diamanti, Nestorovski e uno tra Sallai e Lo Faso. Questo dovrebbe quindi essere l’11 di partenza dei siciliani, quello che potrebbe dare un’ultima, grande speranza di salvezza.