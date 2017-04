Palermo, ufficiale l'esonero di Diego Lopez. Al suo posto Diego Bortoluzzi

Google Plus

Diego Bortoluzzi all'Udinese (Fonte: l'Arena.it)

Lo avevamo già preannunciato questa mattina e, adesso, è arrivata l'ufficialità tramite comunicato ufficiale. Nicola Salerno non è più il Direttore Sportivo dell'US Città di Palermo. L'ex consulente del Watford ha deciso di lasciare la società siciliana in seguito alla volontà della stessa società di esonerare il tecnico Diego Lopez.

Con lo stesso comunicato infatti, il Presidente Baccaglini rende noto che Diego Lopez è stato sollevato dal proprio incarico di allenatore e che, al suo posto, è stato scelto Diego Bortoluzzi. Il nuovo tecnico rosanero è un volto già conosciuto all'interno dell'ambiente rosanero vista la sua pluriennale esperienza come vice allenatore di Francesco Guidolin.

Proprio con l'allenatore veneto, Bortoluzzi si è già seduto sulla panchina rosanero, nella stagione 2004/2005 e dal 2006 al 2008. Una scelta quindi dettata dal fatto che il nuovo tecnico conosca già l'ambiente palermitano e che, inoltre, lo stesso Guidolin ha suggerito alla presidenza di assumere il proprio ex vice.

Il neo tecnico dovrebbe arrivare in Sicilia già questo pomeriggio e, se tutto dovesse procedere senza intoppi, dovrebbe guidare il primo allenamento domani.