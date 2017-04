Palermo: arruolabile Andelkovic, contro la Lazio ballottaggio Trajkovski-Sallai

Una trasferta delicatissima e che, in un momento cruciale della stagione, potrebbe dare il colpo di grazia ed aumentare in maniera esponenziale le già alte percentuali di retrocessione. Potrebbe essere così etichettata Lazio-Palermo, sfida che vedrà i rosanero costretti al miracolo per mantener vivi le tenui chance di permanenza nel massimo campionato italiano. Contro i biancocelesti, ugualmente intenzionati a far punti, i siciliani dovrebbero proporre il 4-3-3, con qualche incertezza soprattutto nella zona difensiva del campo.

Davanti a Fulignati, ancora in vantaggio rispetto al più rodato Posavec, potrebbe recuperare Gonzalez, anche se non è da escludere la presenza di Andelkovic. Certi del posto, invece, il centrale Sunjic ed il terzino sinistro Pezzella. Ballottaggio, al contrario, tra Rispoli e Cionek. Poche sorprese nella zona centrale del campo, con Jajalo protetto dalle mezz'ali Chochev e Bruno Henrique. Con l'unico dubbio di Sallai, per lui ballottaggio con Balogh e Lo Faso, tridente ospite completato da Trajkovski e Nestorovski.

Per meglio affrontare la gara, comunque, nella seduta pomeridiana di oggi i rosanero hanno eseguito sedute tecnico-tattiche, conclusa da una sessione di tiri in porta. Arruolato definitivamente Andelkovic, controlli da parte dei fisioterapisti per Embalo e Rajkovic, ancora non disponibili. Si prevede, dunque, una sfida dura, per i palermitani, davvero in piena crisi a causa di una stagione altalenante e puntellata da costanti cambi in panchina, che hanno impedito il corretto sviluppo di un progetto potenzialmente valido.

Ecco la probabile formazione del Palermo in vista della sfida contro la Lazio:

Fulignati; Rispoli, Gonzalez, Sunjic, Pezzella; Chochev, Jajalo, Bruno Henrique; Sallai, Nestorovski, Trajkovski.