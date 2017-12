Serie B - Tremolada risponde a Di Gaudio: 1-1 tra Ternana e Parma

Termina 1-1 Ternana-Parma, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Risultato giusto per quanto visto nell'arco del match con gli ospiti che passano in vantaggio a metà primo tempo con uno splendido gol di Di Gaudio ma, nella ripresa, gli umbri pareggiano meritatamente grazie al destro di Tremolada che non lascia scampo a Frattali. Settimo pareggio consecutivo per la squadra di Pochesci che sale momentaneamente al quartultimo posto con 18 punti mentre i ducali si godono la vetta solitaria, almeno per qualche ora, con 30 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per la Ternana con Tremolada a supporto di Carretta e Montalto mentre il Parma risponde col 4-3-3 con Insigne, Baraye e Di Gaudio a comporre il tridente offensivo.

Ritmi bassi in avvio di gara tanto che la prima emozione, dopo dieci minuti, è un cambio con il Parma che perde Munari, al suo posto Dezi. Con il passare dei minuti la compagine emiliana prende un po' più di capo e al 21' passa in vantaggio con un bellissimo gol di Di Gaudio che parte da sinistra e con uno splendido destro a giro batte Plizzari, 1-0. Passa un solo minuti e la squadra di D'Aversa si rende ancora pericolosa con un mancino di Insigne che termina abbondantemente fuori.

Al 36' altra chance per gli ospiti con Scozzarella che va direttamente da calcio di punizione ma la sfera esce di un nulla. Pochesci non è affatto contento dei suoi e decide di optare per il primo cambio con Finotto al posto di uno spento Bombagi e al 38' gli umbri vanno ad un passo dal gol con Paolucci che mette al centro per Montalto il quale devia verso la porta ma Frattali vola salvando il risultato. Nel finale Ternana di nuovo vicinissima al gol con Carretta che calcia col mancino al volo ma Frattali vola un'altra volta mettendo in angolo.

Nella ripresa parte forte il Parma che al 49' sfiora il raddoppio con Insigne che si fa 50 metri di campo e apparecchia per Dezi il quale calcia col destro ma Plizzari si oppone. La risposta della Ternana arriva pochi minuti più tardi con Finotto che mette al centro per Montalto che, da pochi metri, non trova l'impatto col pallone. Ritmi totalmente diversi rispetto alla prima frazione di gioco, al 57' ospiti vicinissimi al raddoppio con Iacoponi che, sugli sviluppi di un corner, impatta di testa ma Plizzari risponde presente. Sulla respinta si avventa Lucarelli che viene murato dal portiere scuola Milan. Poco dopo ducali pericolosi nuovamente con un sinistro a giro di Insigne ma Plizzari non si fa sorprendere.

A metà ripresa Pochesci si gioca la carta Tiscione e al 74' i padroni di casa pareggiano con una discesa sulla destra del neo entrato che mette al centro per Tremolada che col destro gira verso la porta, 1-1. La rete galvanizza la squadra umbra che al 79' si fa vedere ancora con Finotto che punta la porta e calcia col sinistro ma Frattali blocca. Nel finale è il Parma ad andare vicinissimo al gol con Gagliolo che, sugli sviluppi di un corner, spizza di testa ma Plizzari respinge con un gran guizzo. E' l'ultima emozione del match: Ternana-Parma termina 1-1.