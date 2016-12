Pescara - Sei gol all'Angolana aspettando domenica (Fonte foto: Pescara Calcio)

Il Pescara continua a preparare la sfida delicatissima di domenica contro il Bologna, in programma allo stadio Adriatico. Nella giornata di ieri gli uomini di Massimo Oddo sono stati impegnati in un'amichevole, a porte chiuse, contro l'Angolana (squadra che milita nel campionato di eccellenze) e sono arrivate buone indicazioni soprattutto da chi ha trovato poco spazio in stagione e scalpita per essere titolare.

Uno di questi è Pettinari che, dato come in uscita a gennaio, ha realizzato tre reti, candidandosi prepotentemente ad un posto da titolare anche a causa dell'assenza di Pepe: ballottaggio tra lui e Manaj, dunque, per affiancare Caprari che è andato in gol insieme a Memushai e Verre nella sfida conclusasi per 6-0. Per quanto concerne il match contro il Bologna, tra i biancazzurri certe le assenze del già citato Pepe, di Bahebeck, Mitrita e dello squalificato Aquilani. Verso il recupero Fornasier, anche se dovrebbe essere confermata la coppia Gyomber-Campagnaro.

Per quanto riguarda il fronte mercato, la squadra vira su German Gustavo Denis, punta centrale di grande esperienza. Gli anni da ricordare sono soprattutto quelli di Bergamo, ben 5, dal 2011 al 2016, caratterizzati da tante soddisfazioni personali. Per l’attacco si parla anche del ventiseienne Victor Ibarbo, ex Cagliari e Roma, attualmente al Panathinaikos di Stramaccioni, club che versa in gravi difficoltà economiche. Su Ibarbo ci sono anche Bologna, Galatasaray e Besiktas. Pinilla verso il Genoa. Per la difesa, in pugno Bovo, classe ’83, del Torino. Piacciono anche i centrocampisti Carmona, cileno classe ’87, e Grassi, classe ’95, dell’Atalanta. Quest’ultimo, cresciuto nel club bergamasco, è stato acquistato a gennaio 2016 dal Napoli che a luglio lo ha girato in prestito alla società nerazzurra.