Pescara - Iniziato oggi il ritiro romano (Fonte foto: Pescara Calcio)

Dopo la clamorosa debacle con il Bologna, la crisi senza fine e la contestazione dei tifosi è iniziato nella giornata di oggi il ritiro romano in casa Pescara. Come riporta il sito ufficiale della società Abruzzese partenza di buon mattino da Pescara alla volta di Roma, dove i biancazzurri resteranno sino a mercoledì mattina, per poi raggiungere successivamente in volo charter da Roma la città di Palermo per disputare la diciottesima giornata.

La sede del ritiro è il Mancini Park Hotel, struttura formata da un Centro sportivo per ritiri e preparazioni di squadre di calcio composto da 2 campi in erba regolamentari, palestra, sala TV, sala riunioni, lavanderia. Le camere e i campi sono completamente separati e non accessibili al pubblico. Il Centro sportivo si trova a 20 minuti dall’Aeroporto "Leonardo da Vinci" e a 30 minuti dallo Stadio Olimpico

Per quanto conencerne il capitolo allenamenti, lavoro sotto la pioggia per chi non è sceso in campo, palestra e terapie per il resto del gruppo. Stop per Simone Pepe, Jean Christophe Bahebeck, Alexandru Mitrita, che prosegono il loro personale percorso riabilitativo e dovrebbero tornare nel 2017. Domani prevista una doppia seduta di allenamento. Il giudice sportivo ha sanzionato Verre punendolo con una giornata di squalifica, mentre per la società è arrivata una multa a causa del lancio di alcuni petardi nel corso e dopo la partita.