Pescara - Prosegue il ritiro con vista sul Palermo (Fonte foto: Pescara Calcio)

Vietato fermarsi e arrendersi: questo il motto di Massimo Oddo. Continua nel frattempo la preparazione dei biancazzurri nel ritiro romano in vista della prossima sfida di campionato in programma al Barbera, un match che potrebbe pesare come un macigno per quanto concerne il prosieguo del campionato ed anche per il futuro di mister Oddo.

Come riporta la società con un comunicato "sveglia di buon mattino con attivazione in palestra, a seguire su campo in erba e sotto una leggera pioggia, seduta tattica di allenamento su palle inattive. Nel pomeriggio allenamento in campo con tattica e partitella a mezzo campo, sul finale tiri in porta e terapie. Stop per Simone Pepe, Jean Christophe Bahebeck, Alexandru Mitrita, che proseguono il loro personale percorso riabilitativo". Domani previsto allenamento mattutino, a seguire pranzo e partenza in volo charter alla volta di Palermo.

Abbozzando una probabile formazione il Pescara potrebbe schierarsi con il solito 4-3-1-2 con Bizzarri in porta, centrali Gyomber e Campagnaro mentre dovrebbe tornare titolare Zampano al posto di uno tra Biraghi e Crescenzi. A centrocampo mancherà Verre squalificato e al suo posto dovrebbe giocare Cristante insieme a Brugman e Memushaj. Davanti Benali a supporto di Caprari e Pettinari, con quest'ultimo in vantaggio su Manaj.