Pescara - Fiamozzi e Stendardo vicini, Manaj verso l'addio

C'è poco da festeggiare per il Pescara in questo primo scorcio di stagione ed è per questo che la società sta lavorando sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. Il pareggio di Palermo ha tirato su la squadra di morale ma la classifica non sorride agli uomini di Oddo che sono relegati in ultima posizione con otto punti. Le critiche e gli scarsi risultati in campionato hanno spinto la società a lavorare su più fronti e in fretta per cercare di rinforzare la squadra.

Partendo dal mercato in entrata, soprattutto nel pacchetto difensivo, i nomi sul taccuino del DS Leone sono due: Fiamozzi e Stendardo. Il terzino del Genoa, ex Pescara, è ad un passo dal club biancazzurro con una formula che porterà Zampano alla corte di Juric già da gennaio. L'altro nome caldo è quello di Gugliemo Stendardo, secondo quanto riporta Pescarasport 24 stavolta il matrimonio si farà con un contratto di 18 mesi per lui e annuncio a giorni. L’Atalanta offre anche il prestito del centrocampista cileno Carlos Carmona e vorrebbe un'opzione su Davide Vitturini da esercitare a giugno 2017.

Per quanto concerne il mercato in uscita molti lasceranno la città Adriatica. Infatti, dopo Aquilani, in pole c'è Rey Manaj che tornerà all'Inter, poi i nerazzurri decideranno sul suo futuro. Le cause del suo addio vanno ricercate anche nell'esclusione del match di Roma per motivi disciplinari. Cessioni poi anche a centrocampo e in difesa dove potrebbero lasciare Verre (piace alla Fiorentina), Bruno (c'è l'Avellino su di lui) e Zuparic che potrebbe andare allo Sporting Braga o al Norimberga. Per quanto riguarda l'aspetto agonistico gli allenamenti riprenderanno il 30 con vista sulla Fiorentina.