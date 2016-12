Pescara - Una poltrona per tre: Gilardino, Denis o Paloschi (Fonte foto: Sito ufficiale Empoli)

Il mercato di Gennaio non è ancora iniziato ma, dalle parti di Pescara, tanti nomi sono già nel taccuino dei vari dirigenti. Vista la precaria situazione in classifica, e la mancanza di gol, il reparto che dovrà essere rinforzato più di ogni altro è quello offensivo con uno o due acquisti vista la cessione di Manaj che sembra realtà. I nomi, sostanzialmente, sono sempre i soliti, con Gilardino e Denis in vantaggio ma occhio anche a Paloschi, mentre salgono le quote di Budimir.

Il nome caldo è quello di Gilardino: l'ex Milan sta facendo fatica a trovare spazio ad Empoli ed è molto probabile che parta verso altri lidi a Gennaio. Il Pescara è in pole ma alcune difficoltà riguardanti la rescissione del contratto dell'attaccante rendono più complicato del previsto l'affare. Più vicino sembra essere l'ex Atalantino Denis che, nell'ultimo anno, si è accasato in Sudamerica indossando la maglia dell'Independiente per chiudere la carriera o forse no. Il giocatore ha già fissato le condizioni, che rispondono a 18 mesi di vincolo garantito, le parti non sembrano essere poi cosi distanti e non è da escludere una fumata bianca che porti anche a dei bonus in caso di salvezza.

In lista c'è anche Paloschi ma sembra impossibile che l'ex Chievo possa accasarsi al Pescara nel mercato di Gennaio. Infatti, secondo le parole del presidente Atalantino Percassi, Gasperini vuole recuperare tutti i giocatore e bocciare Paloschi dopo solo sei mesi sembra un'assurdità. Lontano anche Pinilla che, nonostante le offerte di Genoa e Wuhan Zall, dovrebbe sbarcare in Messico al Veracruz, la fumata bianca è imminente. Prende sempre più corpo, invece, l'ipotesi Budimir visto che la Samp è interessata a Verre e Zampano ed il Pescara sta facendo un pensierino con la formula del prestito con diritto di riscatto per l'ex capocannoniere del Crotone.