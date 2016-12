Pescara - Stendardo presente alla ripresa degli allenamenti, fatta per Ledesma (Fonte foto: Pescara Calcio)

Sono ripresi oggi gli allenamenti in casa Pescara, in vista del match contro la Fiorentina in programma all'Adriatico l'8 gennaio. Allenamenti che hanno visto la presenza del primo acquisto del mercato di riparazione: Guglielmo Stendardo, classe 81', che verrà ufficializzato nei primi giorni del nuovo anno. Sebastiani ha però pronto un altro colpo, infatti secondo Tuttomercato l'ex centrocampista della Lazio Ledesma, svincolatosi qualche giorno fa dal Panathinaikos, ha raggiunto una intesa col Pescara per i prossimi sei mesi. L'ex Lazio, dunque, andrà a rimpiazzare la partenza di Aquilani e cercherà di dare qualità alla zona nevralgica del campo.

Per quanto riguarda l'allenamento odierno piccolo spavento per Zuparic che, al termine della seduta, ha accusato uno svenimento ma la situazione è tornata alla normalità dopo pochi minuti. Palestra per il neo arrivato Guglielmo Stendardo, differenziato per Pepe e Mitrita ma per entrambi buoni segnali di ripresa in attesa della visita di controllo prevista per il 2 gennaio, con successiva valutazione da parte dello staff sanitario del delfino per il possibile reintegro in gruppo. Differenziato anche per Hugo Campagnaro con seduta in palestra, mentre ha svolto una leggera seduta di allenamento Norbert Gyomber. Lievi acciacchi per Brugman e Fornasier. Assente Bahebeck che è tornato a Parigi dove sarà monitorato dallo staff sanitario del Paris Saint Germain. Entro una decina di giorni sarà presa una decisione. Il francese potrebbe anche lasciare il Delfino.

Per quanto riguarda le altre operazioni di mercato, oltre Ledesma, si attende una risposta da Cesare Bovo, difensore classe 83' che sta trovando poco spazio al Torino. Vicinissimi poi Budimir e Thiam. Domani doppia seduta di allenamento.