Pescara, parla Sebastiani: "Bovo ci darà una mano, Gilardino difficile" (Fonte foto: Pescara Calcio)

Stendardo, Cerri e Bovo. Questi sono i nomi dei primi tre acquisti del Pescara nel mercato di riparazione, un mercato in cui la società dovrà cercare di puntellare la squadra (o forse rivoluzionarla) per centrare una salvezza che al momento appare difficile. Questa mattina l'ultimo degli acquisti, Bovo, è arrivato al centro di allenamento e ha svolto la prima seduta insieme ai suoi nuovi compagni mentre dall'Argentina prendono sempre più corpo le voci che danno Cubas, centrocampista del Boca Juniors, in prestito al Pescara con un riscatto fissato a 4 milioni per il 20enne che piace anche alla Juve.

Sulla situazione del mercato in entrata ha fatto il punto il presidente che ai microfoni della RAI si è espresso cosi: "Parlando di Bovo è un giocatore importante per la categoria che porta esperienza e tecnica. Ha parecchie qualità da mettere in campo e abbiamo aspettative importanti".

Il patron del Pescara, poi, si è soffermato anche sul capitolo attaccante che dovrebbe essere il piatto forte di questo mercato: "Per Gilardino non mi sembra ci sia lo spazio perchè non credo sia percorribile la sua strada, Budimir e Paloschi li stiamo seguendo e non è un segreto che stiamo seguendo anche l’eventuale ritorno in Italia di Denis. Thiam credo vada altrove. Mandragora è un giocatore che sta recuperando, se la Juve decidesse di mandarlo a giocare per lei le porte sarebbero spalancate".