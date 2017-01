Pescara - Cubas vicinissimo, rebus attaccante

Il Pescara sta per chiudere un altro acquisto, il quarto nella sessione invernale di mercato: si tratta di Adrian Cubas, centrocampista classe 96' in forza al Boca Juniors, bravo in fase di impostazione, ma soprattutto in fase di interdizione vista la quantità notevole di palloni recuperati. Il giocatore era stato già "prenotato" dalla Juventus insieme a Bentancur e dunque potrebbe arrivare in riva all'adriatico con la formula del prestito. 150mila euro con il riscatto fissato a 4 milioni questa l'offerta del Pescara, 250 mila euro per il prestito e 5 milioni per il riscatto, la risposta sudamericana.

La differenza tra domanda ed offerta è lieve e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare da un momento all'altro, tanto che il calciatore sarebbe atteso in città già nei prossimi giorni ma, secondo la stampa Argentina, non si muoverà fin quando non ci sarà l'ok definitivo del Boca.

Per quanto riguarda il capitolo attaccante è una corsa a quattro che però, dopo le parole del presidente Sebastiani, potrebbe perdere un concorrente che risponde al nome di Alberto Gilardino visto che il patron del Pescara ha ribadito la difficoltà dell'operazione. I nomi sul taccuino di Leone sono tre: Budimir, Denis e Paloschi con quest'ultimo che sarebbe il più gradito dalla piazza visto il talento, l'età ed il numero di gol realizzati nella massima serie.

Alberto Paloschi, obiettivo numero uno per l'attacco del Pescara

L'operazione per portare l'ex Chievo dalle parti della città Abruzzese non è delle più facili visto che l'Atalanta, che ha appena ceduto Pinilla al Genoa, deve comprare un altro attaccante per liberare il giocatore che segnò la prima rete in Serie A con la maglia del Milan venti secondi dopo il suo ingresso in campo. Tutte le piste, dunque, sono aperte e la sensazione è che la prossima settimana qualcosa si possa sbloccare.