Pescara, si presenta Gilardino: "Possiamo fare un gran girone di ritorno"

Finalmente Alberto Gilardino. Dopo una telenovela durata settimane con possibili conferme e certezze ecco che l'attaccante ex Empoli è sbarcato a Pescara. Già questa mattina ha svolto lavoro in palestra mentre pochi minuti fa ha parlato alla stampa presentandosi molto carico e voglioso di tentare qualcosa di difficile come la salvezza e le 200 reti in Serie A.

Parla subito della squadra e motiva la sua scelta di sbarcare in riva all'Adriatico: "Sono convinto che possiamo fare un grande girone di ritorno. Ho rivisto con piacere Massimo Oddo, e questo pomeriggio, prima dell'allenamento, ho salutato i nuovi compagni. Forse sarei venuto a Pescara anche se non ci fosse stato Massimo. ma è chiaro che la sua presenza è importate".

La domanda scontata era quella sul grande obiettivo dei 200 gol in Serie A e in merito a questo il Gila risponde cosi: "Se penso ai 200 gol? È uno degli obiettivi, ma dopo la salvezza del Pescara".

Il bomber si candida per un posto da titolare per la gara di Napoli. "Mi sono sempre allenato con la squadra ad Empoli. Fisicamente sono integro e sto bene, anche se poi deciderà il mister. Ho grandi motivazioni per fare bene in questa piazza. Sono convinto che si possa far bene, anche se dovremo invertire da subito la rotta. Una grande mano la potranno dare i tifosi".

Per quanto riguarda il calcio giocato brutte notizie dall'infermeria, infatti il Pescara comunica ufficialmente lo stop di Cesare Bovo, uno degli acquisti sul marcato che dunque inizia in modo assai sfortunato la sua avventura biancazzurra. Il comunicato del club biancazzurro dice che il calciatore ieri a seguito di un fortuito scontro di gioco era rimasto infortunato e questa mattina si è presentato al centro con forti dolori alla caviglia. Si è dunque sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo – distorsivo caviglia sinistra con interessamento legamentoso del compartimento esterno e discreto versamento endoartiicolare. Stop certo di due settimane prima di una rivalutazione da parte dello staff medico biancazzurro ma chiaramente i tempi non saranno limitati ad uno stop di 15 giorni".

In ultimo, la partita contro la Fiorentina rinviata per maltempo si giocherà il 1 Febbraio alle ore 20.45, lo rende noto il sito della Lega Serie A.