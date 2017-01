Pescara - Ventura fa visita ad Oddo, giovedì amichevole con il Teramo

Pescara - Ventura fa visita ad Oddo, giovedi amichevole con il Teramo (Fonte foto: Pescara Calcio)

Dopo cinque giorni di allenamenti sotto la neve, e il rinvio della partita con la Fiorentina, il Pescara è finalmente tornato a lavorare sotto il sole per preparare al meglio la sfida del San Paolo contro il Napoli. Ospite speciale questa mattina al Poggio, visto che il CT della Nazionale Ventura ha fatto visita alla squadra biancazzurra insieme al suo vice Sullo che, tra l'altro, ha militato nella compagine Abruzzese per cinque stagioni.

Primo allenamento per il nuovo acquisto Cubas, arrivato ieri sera nella città Adriatica, mentre è ancora fermo ai box Bovo che ne avrà per circa due settimane a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nell'allenamento dei giorni scorsi.

Adrian Cubas al primo allenamento con la maglia del Pescara (Fonte foto: Pescara Calcio)

Intanto domani test contro il Teramo per la squadra di Oddo come si evince dal comunicato della squadra: "Visto il necessario bisogno di incamerare minuti nelle gambe, in vista della ripresa del campionato, la Delfino Pescara 1936 comunica che giovedì 12 gennaio presso la struttura sportiva “Poggio degli Ulivi” a Città Sant’Angelo prenderà parte una gara amichevole tra i biancazzurri e la compagine Teramo calcio con inizio ore 14:30. Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti in tribuna. La Delfino Pescara 1936 ringrazia il Teramo Calcio 1913 per la disponibilità mostrata."