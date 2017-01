Pescara - Zuparic ai saluti: c'è l'accordo con il Rjieka

Pescara - Zuparic ai saluti: c'è l'accordo con il Rejika (Fonte foto Pescara Calcio)

L'avventura di Zuparic al Pescara è giunta al termina, stavolta per davvero. Dopo la trattativa saltata con il Kasimpasa, e l'incredibile giornata di ieri con l'arrivo a Napoli in macchina e all'ultimo minuto, il difensore Croato è pronto a lasciare, almeno per il momento, Pescara dopo quattro stagioni. La squadra Abruzzese ed il giocatore hanno raggiunto l'accordo con il Rjieka, club Croato, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Sul difensore c'era stato anche l'interessamento del Pisa ma ha prevalso la voglia del ragazzo di tornare nella sua Croazia.

Con la maglia biancazzurra Zuparic ha collezionato 106 presenze, tra il 2013 ed il 2017, condite da una sola rete ma tante belle prestazioni soprattutto sotto la guida di Massimo Oddo con cui l'anno scorso ha disputato 38 giornate di campionato contribuendo alla promozione in Serie A della squadra Abruzzese. Anche quest'anno il bottino è stato discreto con nove presenze nella massima serie.

Adesso vediamo se il Pescara, in piena emergenza difesa, tornerà sul mercato per acquistare un difensore di categoria oppure aspetterà i recuperi di Bovo e Zampano con quest'ultimo che oggi ha lavorato in palestra e potrebbe addirittura recuperare in vista del delicato match di domenica con il Sassuolo. Con i neroverdi ci saranno sicuramente Stendardo, bloccato dalla febbre ieri, e Biraghi al rientro dopo la squalifica.