Pescara - In arrivo Kastanos, Manaj ad un passo dal Pisa

Pescara - In arrivo Kastanos, Manj ad un passo dal Pisa

Tornano ad essere caldi giorni di mercato per il Pescara. Dopo la sconfitta di Napoli la squadra tornerà oggi a lavoro (neve permettendo) per preparare il match con il Sassuolo ma, a tener banco, sono le questioni legate al calciomercato. Tra 48 ore dovrebbe sbarcare in riva all'Adriatico il cipriota Kastanos, trequartista classe 98' di proprietà della Juventus. La formula sarà il prestito con premio di valorizzazione mentre sono ancora aperte le discussioni con il club bianconero per Mattiello e Mandragora che, però, si stanno allontanando giorno dopo giorno.

Grande fermento anche per quanto riguarda il mercato in uscita visto che potrebbero salutare addirittura in 4 solo nel reparto offensivo: si tratta di Manaj, Pettinari, Muric e Mitrita. Per quanto riguarda l'Albanese, scuola Inter, dovrebbe arrivare in giornata la fumata bianca per la sua cessione al Pisa, Muric potrebbe essere rispedito all'Ajax mentre Mitrita e Pettinari sono richiesti da alcuni club di Serie B come ad esempio il Brescia che spinge forte per avere il piccolo rumeno.

Tornando al mercato in entrata, che può riservare ancora sorprese, Pescara Sport 24 riporta l'interessamento del Delfino per Filippo De Col, terzino classe ’93 di proprietà dello Spezia. Non sarà facile: il club ligure chiede 1 milione per il cartellino. In attacco spunta Raicevic del Vicenza che però piace anche al Bari mentre a centrocampo si continua a seguire Carmona dell'Atalanta. No secco per Muntari che non convince Oddo sotto tutti gli aspetti.