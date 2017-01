Pescara - Colpo a sorpresa: acquistato Sulley Muntari

Colpo a sorpresa del Pescara che mette a segno il settimo acquisto del mercato di riparazione: Sulley Muntari. Il giocatore, svincolato, è stato acquistato a seguito di una trattativa lampo e già nella serata di ieri è arrivato nella città Adriatica dove oggi affronterà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Si attende solo l'annuncio ufficiale visto che il giocatore deve ancora risolvere le ultime pratiche burocratiche con la sua ex squadra, dopo di che il contratto verrà depositato in Lega.

Secondo le indiscrezioni di GDM il giocatore Ghanese avrebbe accettato l'offerta del club Pescarese durante l'incontro di undici giorni fa manifestando la volontà di tornare a calcare i campi della massima serie. Molto probabilmente, per volontà del giocatore, non ci sarà la presentazione ufficiale con la solita conferenza stampa.

Per quanto riguarda alcune statistiche, Muntari, classe 84', ha collezionato più di 200 presenze in Serie A tra Udinese, Inter e Milan mettendo a segno ventisei gol.

Nato calcisticamente come terzino sinistro, nel corso del tempo ha avanzato il proprio raggio d'azione divenendo un centrocampista aggressivo e forte fisicamente, nel corso degli anni ha affinato poi anche le proprie doti tecniche. Per il suo temperamento è stato spesso soggetto a sanzioni disciplinari, come dimostra il numero elevato di cartellini gialli e rossi rimediati in carriera.

Kastanos - Intanto Kastanos può essere considerato a tutti gli effetti un giocatore biancazzurro. Trattativa perfezionata a Milano dal d.s. del Pescara Luca Leone. Il cipriota è un promettente centrocampista offensivo, classe ’98, arriva dalla Juventus in prestito con premio di valorizzazione a favore del Delfino.