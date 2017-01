Pescara - Dubbio Gilardino, Cristante verso l'Atalanta (Fonte foto: Pescara Calcio)

Nemmeno il maltempo ferma il Pescara che continua a lavorare in vista del match-chiave di domenica contro il Sassuolo, una sfida importante che in caso di risultato positivo, potrebbe alimentare le speranze di salvezza della banda di Oddo che fino ad ora ha raccolto una sola vittoria, a tavolino, proprio contro il Sassuolo nella seconda giornata di campionato.

Come riporta la società Abruzzese con un comunicato seduta dedicata alla tattica con lavoro differenziato per Norbert Gyomber, Cesare Bovo, Gaston Brugman, Francesco Zampano, Hugo Campagnaro, Davide Vitturini. Stop per Michele Fornasier, Ledian Memushaj, Alberto Cerri in stato influenzale. Da registrare anche lo stop precauzionale di Alberto Gilardino a causa di un trauma rimediato ieri sul finale di giornata. Domani saranno valutate le condizioni mediche in vista della sfida di domenica da parte dello staff sanitario della Delfino Pescara.

Sul fronte mercato in uscita Bryan Cristante direzione Atalanta. La Dea ha già perfezionato gli ultimi dettagli e già lunedi il giocatore potrebbe essere a Bergamo per effettuare le visite mediche di rito. La formula è un acquisto a titolo temporaneo da parte degli orbici che poi, a giugno, potrebbero decidere di acquistare definitivamente il giocatore dal Benfica. Come riporta PS 24, dunque, almeno fino alla gara con il Sassuolo, però, non verrà liberato. Mancherà Brugman e Cristante è in ballottaggio con Bruno per la sostituzione.