Pescara - Brugman c'è con la Fiorentina, Muntari e Gilardino no

Pescara - Muntari pronto per la Fiorentina, Gilardino forse (Fonte foto: Pescara Calcio)

Muntari si, Gilardino forse. Con queste premesse il Pescara continua a preparare il match di domani contro la Fiorentina, valido per il recupero dell'ultima giornata di andata. La squadra di Oddo è ultima in classifica con un distacco quasi abissale dall'Empoli, ma vuole regalarsi la prima vittoria in campionato per puntare ad un finale dignitoso. L'avversario è ostico ma la squadra di Sousa deve fare i conti con tante assenze, come quelle di Kalinic e Gonzalo Rodriguez per infortunio e Bernardeschi per squalifica.

Per quanto concerne il capitolo formazione, Oddo dovrebbe schierare il 4-3-2-1 o il 4-3-1-2 visto già a Milano contro l'Inter, con Bizzarri in porta, pacchetto difensivo formato da Stendardo e Coda come centrali, Zampano sulla destra, mentre a sinistra ballottaggio tra Biraghi e Crescenzi, con il primo leggermente in vantaggio. La cerniera di centrocampo avrà come perno Bruno, che ha ben figurato nelle ultime uscite, mentre le mezz'ali dovrebbero essere Memushaj e Verre con quest'ultimo promesso sposo alla Sampdoria questa estate. In attacco Benali è in vantaggio su Kastanos per giocare alle spalle di Caprari e Bahebeck.

Oltre ciò, la giornata di oggi è stata importante per capire che Muntari e Gilardino non saranno della partita: per quanto riguarda il primo il transfer è arrivato ma le condizioni fisiche non sono ancora accettabili. Per quanto riguarda Gilardino, l'ex attaccante dell'Empoli non ha giocato le ultime due sfide, causa problema al ginocchio, ma ieri ha svolto lavoro differenziato ad alti ritmi: oggi l'ultimo test è stato decisivo per convicere Oddo a non schierarlo.