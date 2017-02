Pescara, parla Oddo: "Muntari giocherà titolare, ho in mente delle novità" (Fonte foto: SKY)

Oddo ritrova per la seconda volta il suo passato per la seconda volta ma tante cose sono cambiate dal match di andata all'Olimpico visto che la Lazio lotta per l'Europa mentre il Pescara è all'ultimo posto in classifica. La partita con la Fiorentina ha lasciato buone impressioni al tecnico Abruzzese, nonostante il risultato, anche se domani potrebbero esserci alcune novità anzi, una è certa con Muntari che giocherà titolare. Questa la conferenza di Massimo Oddo.

Su Muntari: "Penso che Muntari sarà tra gli undici, può darci esperienza, qualità e positività. Ha fatto una scelta coerente e scalpita per darci una mano. È una mezz’ala, come play siamo coperti."

Sulla situazione della squadra: "Quando in tanti sostengono che abbiamo una classifica bugiarda credo sia la verità, questa è una squadra che ha dato quasi sempre tutto e avrebbe potuto raccogliere di più. Ci sono tanto rammarico e tanta delusione, credo che i ragazzi possano dimostrare che possiamo fare molto di più. Sappiamo che è una situazione complicatissima ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Noi dobbiamo mettercela tutta fino alla fine" dichiara Oddo.

"Dobbiamo fare di tutto per regalare una gioia. Con la Fiorentina abbiamo fatto bene fino alla fine, nella ripresa ci è solo mancata la gamba per ripartire. La Lazio ha altre caratteristiche dalla Fiorentina, abbiamo preparato una partita per non stare bassi. Lapreparazione atletica? Abbiamo lo stesso staff dello scorso anno e non abbiamo cambiato il tipo di preparazione, è cambiata la categoria. Formazione? Ho in mente qualche novità ma non la dico."

Il tecnico si esprime anche sulle condizoni dei vari giocatori: "Zampano? Sta bene. Benali? È un professionista serissimo e un giocatore di grande valore. Gyomber? Sta bene ora, conosciamo il suo valore. Bahebeck può fare la punta e l’esterno, per me è meglio da punta. Gilardino? Non so i tempi di recupero, gli è andato in iperestensione il.ginocchio. Sente ancora dolore.

Sulla Lazio: "Mi aspetto una squadra che viene qui per vincere. Bisognerà fare una grande partita per metterla in difficoltà", chiude Oddo