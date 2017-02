Pescara - Bruciate nella notte le due auto del presidente Sebastiani (Fonte foto: Il Centro)

Brutto episodio a Pescara dove, nella notte, sono state incendiate le due auto del presidente Daniele Sebastiani. Un gesto che esula dal contesto sportivo, a prescindere dalla situazione non rosea del Pescara in campionato. Nell'immediato dopo partita con la Lazio, infatti, la parte più calda del tifo pescarese si era recata all'ingresso maratona per protestare contro il presidente, reo di aver allestito una squadra non all'altezza per un campionato cosi difficile per la neo-promossa. Se domenica la situazione si era conclusa con un lancio di petardi, questa notte si è andati ben oltre.

L'allarme è stato dato alle 3.30 del mattino da parte dei lavoratori dell'Attiva che, vedendo le fiamme alzarsi dal cortile di casa Sebastiani, hanno avvisato 113 e 118 insieme ad un vicino di casa. Immediato è stato anche l'intervento dei vigili del fuoco, che alle 4,30 hanno concluso l'intervento spegnendo l'incendio e mettendo in sicurezza il resto del giardino. A occuparsi delle indagini sono gli uomini di Digos e Squadra volante, intervenuti per gli accertamenti. Le due macchine bruciate sono state una Smart ed un Suv.

La situazione è diventata ormai pesante ed anche degradante in quel di Pescara con scritte contro Oddo e Sebastiani che campeggiano in città. Il divorzio tra il presidente e la città pare ormai inevitabile a fine stagione tanto che anche lui stesso, nel dopo partita con la Lazio, aveva manifestato la volontà di cedere la squadra dopo cinque anni di presidenza alla guida del club abruzzese. Intanto, per quanto concerne l'aspetto prettamente sportivo, la squadra tornerà ad allenarsi oggi in vista della difficile trasferta di Torino, dove Oddo potrebbe tornare ad avere a disposizione Bovo e Campagnaro dopo un mese di assenza mentre, al momento, sembra ancora in dubbio la presenza di Alberto Gilardino, alla prese con un'ipertensione al ginocchio.