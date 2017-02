Pescara, il d.s. Leone dopo l'incontro con Oddo: "È abbattuto, ma non arreso"

Massimo Oddo, corrieredellosport.it

Le dimissioni di Massimo Oddo da allenatore del Pescara potrebbero essere un po' più lontane. Nelle scorse ore, infatti, c'è stato un incontro fra l'allenatore degli abruzzesi e il direttore sportivo del club Luca Leone per cercare di chiarire la situazione, dopo che in mattinata Oddo non si era visto al campo di allenamento. Li dove invece è arrivato il presidente Sebastiani per parlare a tutta la squadra.

Nelle ore subito dopo la sconfitta pesante in casa del Torino l'addio di Oddo sembrava essere davvero vicino, con il tecnico pronto a dare le dimissioni dalla panchina biancoazzurra. All'uscita dal faccia a faccia, però, Leone ha usato parole che sembrano andare in un'altra direzione, come ha riferito Grazia Di Dio: "Qualcosa bisogna fare, sicuramente per superare il momento. Stamattina sono andato io personalmente a parlare con Oddo, l'ho trovato abbattuto ma non arreso, la mia indole è costruttiva siamo di Pescara e vogliamo il bene del Pescara. Stamani l'ho trovato più fiducioso, rientrano anche gli infortunati: magari oggi sembra tutto sbagliato, forse dovevamo chiedere scusa prima ai tifosi, ma abbiamo fatto il possibile.

Stasera è il compleanno del Presidente, magari staremo a cena assieme e daremo un comunicato ufficiale. Stiamo cercando di mettere assieme i cocci, fare un passo indietro per ricompattare il tutto. La società non interrompe il rapporto ne' la fiducia all'allenatore, fino a quando non ci sono segnali definitivi da parte dell'allenatore di lasciare per noi Oddo è ancora l'allenatore del Pescara." Parole di stima da parte della società quindi per l'allenatore che ha portato gli abruzzesi all'amore promozione. La situazione resta comunque in evoluzione e nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi. Più che probabile una decisione definitiva in tempi rapidi. A prescindere da tutto, per il Pescara c'è un campionato da portare fino in fondo nel migliore dei modi.