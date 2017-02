Pescara - E' fatta per il ritorno di Zeman

Ennesimo colpo di scena in casa Pescara, perchè Zeman ha appena accettato la proposta del presidente Sebastiani. Nonostante le smentite del presidente nella giornata di ieri, il tecnico boemo arriverà subito quindi in riva all'Adriatico con un contratto fino al giugno del 2018, come anticipato nei giorni scorsi. L'ex tecnico della Roma sarà in città nel pomeriggio per firmare il contratto ed iniziare la sua seconda avventura con il club abruzzese, dopo la straordinaria promozione in Serie A di cinque anni fa, grazie ad interpreti quali Insigne, Verratti ed Immobile.

Zeman, dunque, fa ritorno nella città in cui ha ottenuto la promozione in Serie A nel 2011-2012 vincendo il campionato, davanti al Torino, con 82 punti e la straordinaria cifra di 90 gol fatti, record nella serie cadetta dal dopo guerra ad oggi. L'allenatore Boemo è reduce dall'esperienza in Svizzera dell'anno scorso alla guida del Lugano, con cui ha ottenuto la salvezza grazie al nono posto e la finale di Coppa Nazionale persa poi contro lo Zurigo.