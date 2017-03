Pescara - Prenotato Mancuso per questa estate, può arrivare anche Sorrentino (Fonte foto: Matteo Bianchini)

Siamo solo ai dettagli per l'arrivo di Mancuso a Pescara nella prossima stagione. L'attaccante classe 92', in forza alla Sambenedettese, si trasferirà in riva all'Adriatico a titolo definitivo con un contratto di tre anni pronto per lui. Il giocatore sta disputando una grande stagione quest'anno con la maglia rossoblù, come dimostrano le 14 reti in campionato, di cui quattro messe a segno solo nell'ultimo match contro il Sudtirol vinto dalla Samb per 5-2 fuori casa.

Le prima avvisaglie c'erano già state qualche settimana fa, con PS 24 che aveva già anticipato tutti sul trasferimento del bomber alla corte di Zeman, che potrebbe puntare su di lui come punta di diamante nel suo 4-3-3. Ulteriori conferme sono poi arrivate oggi dall'amministratore delegato del club marchigiano Andrea Fedeli che al Corriere Adriatico ha, quasi, confermato il tarsferimento del giovane attaccante: "Può arrivare anche a 20 reti in campionato e glielo auguro, così come gli auguro di scegliere il meglio fra le offerte che avrà nella prossima stagione. Merita l’occasione di giocare in categorie superiori, ma deve trovare il club giusto dove trovare spazio e possa dimostrare le sue qualità. Abbiamo rinunciato a trattare il suo rinnovo, non per una questione economica, ma per dare alla sua carriera un’opportunità importante visto che può ambire a una categoria superiore".

Il club di Sebastiani potrebbe optare per un doppio acquisto in casa della Sambenedettese. Infatti, oltre a Mancuso, potrebbe arrivare anche Lorenzo Sorrentino, centravanti classe '95 autore di quattro reti in stagione. I due potrebbero così ritrovarsi in biancoazzurro nella prossima stagione per crescere alla corte di Zdenek Zeman. Secondo il Corriere Adriatico infatti il club di Sebastiani avrebbe pronta un'offerta anche per lui, per iniziare a programmare la prossima stagione che, salvo miracoli, porterà il club Abruzzese alla retrocessione nella serie cadetta dopo un solo anno di A.