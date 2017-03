Pescara - Memushaj e Bovo pronti per domenica, migliora Bahebeck (Fonte foto: Calciomercato.com)

Buone notizie in casa Pescara. Nell'allenamento di ieri è tornato ad allenarsi col gruppo Bovo, dopo uno stop di due settimane a causa di un problema che lo ha costretto a saltare le sfide contro Chievo e Sampdoria. Per lui solo uno spezzone di gara contro il Genoa, lo stesso spezzone che potrebbe toccargli domenica visto che, a causa della squalifica di Coda, dovrebbe giocare Fornasier, con l'ex Torino pronto a fare il suo ingresso in campo nel corso della partita. L'esperto centrale può essere utile anche nei calci piazzati essendo un buon tiratore.

Le belle notizie, per cosi dire, non riguardano solo il pacchetto arretrato, perchè a centrocampo Memushaj sarà regolarmente in campo domenica, nonostante ieri abbia fatto solo lavoro di palestra. In attacco bisognerà aspettare anche un po' ma sembra ormai vicinissimo il ritorno di Bahebeck: infatti, il Francese si è sottoposto, nella giornara di ieri, ad alcuni esami strumentali che hanno dato esito negativo. Previsto dunque il totale rientro in gruppo dalla prossima settimana per lui, mentre Alberto Gilardino è stato operato ieri a Roma dal professor Cerulli: ora si attende di capire se rescinderà il suo contratto con il club Adriatico oppure no. Gli assenti certi saranno invece Pepe, Vitturini e il lungodegente Campagnaro, anche se le sue condizioni stanno migliorando.

Intanto emergono importanti sviluppi nella vicenda Sebastiani. Come riporta "Il Centro", gli agenti della Digos sono entrati in azione all'alba di ieri mattina nelle abitazioni di due dei tre sospettati ed hanno sequestrato, tra Pescara e Montesilvano, capi di abbigliamento, scarpe e tutto quanto possa essere utile alle indagini. Il materiale sequestrato verrà esaminato dalla polizia scientifica per un confronto accurato con le immagini, riprese dalle telecamere nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, quando sono state date alle fiamme due auto parcheggiate sotto casa del patron del Pescara, sulla riviera nord di Pescara. Siamo vicini ad una svolta.