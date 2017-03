Pescara - Aumentati del 50% i prezzi dei biglietti per Milan, Juventus e Roma (Fonte foto: Pescara Sport 24)

Il campionato è fermo, a causa degli impegni delle Nazionali, ma a Pescara si pensa già a programmare le sfide del mese di aprile. Non sul campo però, visto che questa mattina la società abruzzese, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso noti i prezzi dei tagliandi per le sfide casalinghe contro Milan, Juventus e Roma che si giocheranno nel mese di aprile e più precisamente nei giorni 2, 15 e 24. Una notizia che non è stata accolta alla grande da una parte della città, l'aumento è stato del 50%. Una mossa strategica da parte della società, queste squadre portano sempre al tutto esaurito nonostante la posizione in classifica dei biancazzurri. Di seguito il comunicato.

IL COMUNICATO DELLA PESCARA CALCIO

La Delfino Pescara 1936 comunica la programmazione di vendita per le gare:

Pescara – Milan dalle ore 10,00 di Lunedì 27 marzo

Pescara – Juventus dalle ore 10,00 di Lunedì 10 aprile

Pescara – Roma dalle ore 10,00 di Martedì 18 aprile

PREZZI

CURVA NORD – intero euro 25 – ridotto euro 18

CURVA SUD – intero euro 25 – ridotto euro 18

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero euro 45 – ridotto euro 32

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero euro 35 – ridotto euro 25

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero euro 150 – ridotto euro 105

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero euro 70 – ridotto euro 50

POLTRONISSIMA – intero euro 250 – ridotto euro 175

SETTORE OSPITI – euro 25 tariffa unica

Riduzioni valide per:

Donne

Over 60

Under 18

Diversamente Abili iscritti alle associazioni ed enti convenzionati (ANMIC, ANMIG, ANMIL, ENS, UNMS)

Per quanto riguarda le vicende calcistiche, invece, nel dopo-partita di Bergamo ha parlato Alberto Cerri che è stato convocato nell'Under 21 di Gigi Di Biago, queste le sue parole: "Nel primo tempo ci abbiamo provato con tutte le nostre forze e siamo stati anche sfortunati, ma resta il fatto che non siamo riusciti a disputare una delle migliori partite, siamo andati davvero male purtroppo".

L'attaccante, poi, ha proseguito: "Non è facile giocare quando la squadra si allunga ed i difensori avversari ti chiudono tutti gli spazi, i giocatori dell’Atalanta hanno una struttura fisica superiore alla nostra e abbiamo patito questo aspetto. Bahebeck è rientrato, è un giocatore importante e ci potrà dare una grossa mano da qui alla fine. Abbiamo il dovere di dare il 110% in ogni partita per provare a fare più punti possibile ed onorare al meglio la maglia che indossiamo, poi a fine campionato tireremo le somme".