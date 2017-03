Pescara - Domani la ripresa degli allenamenti (Fonte foto: Pescara Calcio)

Dopo quattro giorni di riposo, il Pescara, nella giornata di domani, tornerà ad allenarsi per preparare al meglio la sfida casalinga contro il Milan che darà il via ad un trittico di sfide difficili. Empoli fuori casa e poi il doppio impegno casalingo contro Juventus e Roma. Si riprenderà dunque domani con la sede di allenamento che è stata spostata allo Stadio Peruzzi di Citta Sant'Angelo visto che il Poggio è al momento sede di un torneo Nike. Saranno assenti i Nazionali Verre, Cerri, Memushaj e il giovane Maloku mentre Caprari e Stendardo sono sulla via del recupero e saranno a disposizione per la sfida con i rossoneri, insieme a Bruno che ha scontato il turno di squalifica.

Intanto non è passato affatto inosservato l'esordio del giovane Coulibaly che contro l'Atalanta ha debuttato in Serie A con la maglia del Delfino. Infatti, in quel di Bergamo, erano presenti alcuni osservatori di Juventus, Milan ed Inter per il classe 99' che ha già stregato tutti segnando anche al debutto con la Primavera. Secondo Tuttosport proprio la Juventus avrebbe messo già nel mirino il ragazzo e vorrebbe assicurarsene le prestazioni lasciandolo in prestito in riva all'Adriatico per un anno (o anche di più). Il giovane ha già colpito Zeman e non è escluso che il boemo possa lanciarlo nelle prossime partite per poi inserirlo in pianta stabile il prossimo anno, magari con una maglia da titolare.

Guardando già al prossimo anno, appunto, il Pescara ha praticamente chiuso per Mattia Proietti, centrocampista classe 92' del Bassano. L'annuncio, come riporta PS 24, verrà dato solo a fine stagione ma la fumata bianca c'è già stata con la squadra del patron Sebastiani che ha bruciato la concorrenza di Perugia, Cittadella e Chievo. Il giocatore arriva a parametro zero e si aggiunge a Mancuso.