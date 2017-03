Pescara - Ripresa degli allenamenti con qualche assente (Fonte foto: Pescara Calcio)

Il Pescara, dopo quattro giorni di riposo, è tornato ad allenarsi in vista del match del 2 Aprile contro il Milan. Qualche defezione per mister Zeman visto che Andrea Coda e Hugo Campagnaro hanno lasciato anzitempo la seduta per un affaticamento muscolare. Fermi anche Zampano per influenza, Sulley Muntari e Robert Muric con permesso concordato, mentre Simone Pepe e Alberto Gilardino proseguono il loro percorso di recupero. Presenti per tutta la durata dell’allenamento il presidente Daniele Sebastiani e il DS Luca Leone che sono tornati dal loro viaggio in Sud America per cercare nuovi soci.

Per quanto riguarda il lavoro senza palla, per tutti con corsa su ripetute da 100 metri con balzi sui gradoni e scarico finale. Lavoro differenziato poi per Gianluca Caprari, Guglielmo Stendardo, Davide Vitturini, che hanno svolto solo la prima parte con il gruppo per poi passare ad esercizi atletici. Domani doppia seduta di allenamento sempre al comunale di Citta Sant'Angelo, visto che al Poggio degli Ulivi è in corso un torneo Nike.

Intanto si addensano delle nubi sul futuro in biancazzurro del capitano Memushaj. A mettere in serio dubbio la permanenza dell'albanese ci pensa il suo procuratore Giuffredi, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha dichiarato in maniera netta: "Memushaj ha dimostrato di poter stare in serie A. Giusto che anche il prossimo anno giochi nella massima serie". Il centrocampista, che domani sera sfiderà l'Italia con l'Albania, era stato accostato in passato ad altre squadre dal suo procuratore ma era stato proprio il giocatore a scegliere la permanenza in biancazzurro.