Pescara - Lesione al bicipite femorale per Andrea Coda (Fonte foto: Pescara Calcio)

Il Pescara continua a preparare la sfida con il Milan al Comunale di Città Sant'Angelo. Nella giornata odierna doppia seduta di allenamento divisa in parte atletica al mattino e tattica con particelle a campo ridotto nell'allenamento del pomeriggio.

Lavoro differenziato per Guglielmo Stendardo, Hugo Campagnaro e Davide Vitturini. Ancora fuori Francesco Zampano alle prese con qualche residuo influenzale. Da registrare lo stop di Andrea Coda, a seguito del risentimento muscolare avvertito durante la seduta di ieri, che lo staff medico valuterà nei giorni prossimi, al momento 10 giorni di stop per lesione muscolare al bicipite femorale mentre positivo il rientro in gruppo di Gianluca Caprari dopo lo stop di due settimane.

Intanto Guglielmo Stendardo ha parlato al quotidiano Il Centro, queste le sue parole: "Ho un altro anno di contratto e per me la categoria non è un problema. A Pescara mi trovo bene e sarebbe bello rimanere. Purtroppo in questa stagione le aspettative dei tifosi sono andate deluse”, continua Stendardo, “e il loro stato d’animo va compreso. Anche noi siamo abbattuti e nello spogliatoio c’è tanta amarezza. In ogni caso è doveroso dare il massimo fino alla fine".

Poi chiude così: “Facciamo il lavoro più bello del mondo, io ho ancora voglia di allenarmi e migliorare, si può anche alla mia età. Nella mia carriera ho superato i miei sogni andando oltre le aspettative che avevo da bambino. Ora spero di chiuderla a Pescara ovviamente in A”. Domani ancora doppia seduta per il gruppo prima del classico riposo domenicale.