Pescara - Si lavora per programmare la prossima stagione

Il pareggio con il Milan ha dato morale al Pescara che, con più concentrazione e fiducia, prepara la sfida di domenica con l'Empoli. Una sfida importante se non decisiva, con una vittoria gli abruzzesi potrebbero riaprire un po' la corsa salvezza mentre in caso di sconfitta o pareggio la retrocessione sarebbe quasi matematica, visti i nove punti che separano la compagine zemaniana da quella di Martusciello che, nonostante le sette sconfitte consecutive, ha perso solo tre punti dalle inseguitrici. Una situazione difficile, un miracolo nel vero senso della parola ecco perché il Delfino sta già progettando la prossima stagione.

Infatti, come riporta Pescara Sport 24, nel match di domenica scorsa erano presenti sugli spalti Mancuso (primo acquisto del Pescara per l'anno prossimo) Di Massimo ma, soprattutto, Riccardo Orsolini. La loro potrebbe essere stata solo una visita "di piacere" vista la presenza dell'agente Di Campli ma alcuni ipotizzano che i tre potrebbero ritrovarsi in riva all'Adriatico l'anno prossimo, anche se questa soluzione sembra improbabile soprattutto per quanto riguarda il fenomeno dell'Ascoli. Il classe 97', infatti, è stato acquistato dalla Juve per 6 milioni +4 di bonus e con tutta probabilità inizierà il ritiro a Torino per poi essere girato in prestito ad una squadra di media-classifica come il Sassuolo, ma non è esclusa nemmeno la pista Atalanta.

L'operazione è complicata dunque ma il Delfino ha già scoperto le prime carte e, visti i buoni rapporti con la Juventus, potrebbero esserci degli scambi tanto che i nomi di Coulibaly e del giovane attaccante Del Sole sono già finiti sul taccuino di Paratici e C. Comunque, se ne riparlerà questa estate. In discesa la strada che porta ad Alessio di Massimo, il classe 96', in forza alla Sambenedettese, è di proprietà del Pescara e molto probabilmente inizierà il ritiro estivo con il Delfino per essere poi valutato da Zeman che con i giovani ha sempre avuto una certa dimestichezza.

Intanto la squadra ha ripreso ad allenarsi e non arrivano buone notizie dal Poggio. Davide Vitturini, rientrato tra i convocati domenica scorsa, si è fermato un'altra volta a causa di una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra e, con tutta probabilità, dovrà star fermo tutto il mese. Continua il processo personalizzato di Gilardino, oggi allenamento nel pomeriggio.