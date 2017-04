Pescara, parla Zeman: "Sarà la gara più importante della stagione"

Pescara, parla Zeman: "E' la gara più importante della stagione" (Fonte foto: Pescara Calcio)

Ultima spiaggia, gara decisiva, spareggio salvezza. Ci sono tanti modi per descrivere Empoli-Pescara e tutti hanno un loro particolare significato tanto che anche Zeman rincara la dose definendo questa la partita più importante dell'anno. La classifica parla chiaro e vede l'Empoli quartultimo con 22 punti mentre il Pescara è ultimo con 13: dunque, 9 punti separano le due squadre quando mancano otto giornate alla fine e lo scontro diretto di domani sarà decisivo per il finale di stagione. Zeman ci crede e in conferenza stampa lancia la volata, di seguito le sue parole.

In primis le considerazioni sull'avversario: "L'Empoli è in crisi, la loro formazione non la conosco ma a noi non interessa. Loro con la Roma hanno fatto una buona partita, li ho visti bene, è vero che i risultati non ci sono ma non li ho visti male. La squadra se la può giocare, spero abbia voglia e riesca a giocare il nostro calcio. Loro però vorranno vincere, magari visto che noi siamo ultimi penseranno che sia facile, credo che ci proveranno. Sono ben organizzati da anni, avanti hanno qualità e giocatori esperti. Il ritmo conta, ma se vogliamo giocare devono permettertelo anche gli avversari e spero di riuscire a farli stancare".

Nella giornata di ieri, Bahebeck è uscito anzitempo dall'allenamento, Zeman risponde così sulle sue condizioni: "Bahebeck è convocato, può giocare. Se saremo gli stessi della gara col Milan vedremo". Parole anche per i vari giocatori tra conferme e sorprese: "Verre si sta impegnando. A parte Muntari la squadra corre, ma il mediano non deve farlo, deve mantenere la lucidità. Coulibaly è un giovane senza esperienza ma con talento, serve la voglia di migliorarsi e lavorare, lui cerca di seguire. Serve tempo per diventare un giocatore importante. Non guardo l'esperienza ma chi sta meglio. Io ho giocatori di talento, bisogna però essere al servizio della squadra. Muric ad esempio ha molto talento, ma è ancora qualità individuale".

Infine, una battuta sui giovani da portare in ritiro l'anno prossimo: "Ci sarà tempo nel ritiro, se Del Sole non lo vendiamo alla Juventus lo porterò", chiude il boemo.