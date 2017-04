Pescara - Deferito Bruno, ottimismo per Bahebeck

Una brutta e una bella notizia per il Pescara che sta preparando la sfida di sabato contro la Juventus, che ieri sera ha strapazzato il Barcellona. Partiamo dalla brutta notizia perché la FIGC ha deferito Alessandro Bruno a causa dei fatti avvenuti tre anni fa quando il calciatore militava nel Latina. Insieme a lui sono stati deferiti il centrocampista Marco Crimi, ora in forza al Cesena, l'ex amministratore del club pontino Maietta e ovviamente la società per responsabilità diretta.

Il calciatore, però, nega ogni tipo di coinvolgimento dichiarando: "Lo conosco perché è una persona vicina a Maietta, ma non capisco le accuse che mi sono state mosse. Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa fanno tutte le persone che incontro. Comunque, sono stato già ascoltato dalla procura federale e ho ribadito di non aver mai frequentato Di Silvio. Sono estraneo a queste vicende e non mi sento responsabile di nulla". Come riportato dal comunicato della FIGC ai tre vengono contestati i rapporti "con Costantino Di Silvio, detto Cha Cha, soggetto appartenente alla criminalità organizzata, nella consapevolezza che questi interagiva con i gruppi della tifoseria organizzata del Latina, operando una sorta di protezione della squadra e dei tesserati dell’U.S. Latina Calcio s.r.l.; omettendo di rifiutare l’influenza e la protezione che lo stesso Di Silvio offriva, sia a livello personale, sia con riguardo a situazioni riferibili all’attività sportiva".

Intanto, concentrando le attenzioni sul calcio giocato, arrivano buone notizie dal Poggio visto che Jean Christophe Bahebeck si è allenato parzialmente con il gruppo e dunque salgono le sue quotazioni in vista del match con la Juventus, dopo l'infortunio subito con l'Empoli nel match di sabato scorso, l'ennesimo di una stagione a dir poco sfortunata per il francese. Sempre lavoro personalizzato per Gilardino mentre oggi la squadra disputerà un'amichevole contro il Cupello, fischio d'inizio alle 15.