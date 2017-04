Pescara - Rientra Stendardo mentre si ferma ancora Campagnaro (Fonte foto: Pescara Calcio)

Il Pescara è tornato ad allenarsi ieri in vista del posticipo contro la Roma, una sfida che potrebbe essere decisiva visto che, in caso di vittoria dell'Empoli e sconfitta degli uomini di Zeman contro i giallorossi, i biancazzurri sarebbero retrocessi in Serie B con cinque giornate d'anticipo, un altro record negativo in una stagione da dimenticare per il Delfino. Intanto la squadra, come dicevamo, è tornata ad allenarsi ieri con ripetute, esercizi atletici e gradoni per tutto il gruppo. Lavoro differenziato con terapie per Davide Vitturini mentre c'è da registrare lo stop di Campagnaro che ha svolto della terapie a causa di una tendinopatia achillea alla gamba sinistra. Positive le notizie che riguardano Stendardo con il giocatore che è tornato ad allenarsi col gruppo, mentre Gilardino ha iniziato il suo programma di riatletizzazione.

Intanto potrebbero esserci delle novità in società. Tre giorni fa il Presidente Sebastiani è partito alla volta della Cina in cerca di nuove opportunità insieme ad altri personaggi dell'imprenditoria e politica abruzzese, come il presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Becci, oltre a Umberto Sgambati, amministratore della Proger Spa che da qualche tempo ha allacciato rapporti con la Xiamen Group, colosso cinese. L'obiettivo è quello di creare un'Academy nel grande paese asiatico e creare interesse attorno al Pescara.

Novità importanti nel breve periodo difficilmente ci saranno e, come riporta ForzaPescara.com, sarà un incontro che ha l'intenzione di favorire il contatto tra le parti, in vista di nuovi approcci da qui alla prossima estate. L'obiettivo finale è quello di rafforzare l'attuale gestione, ma è ancora presto per capire l'evoluzione dell'affare cinese. Oggi prevista doppia seduta di allenamento al centro sportivo Poggio degli Ulivi.