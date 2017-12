Serie B - Bianchi risponde a Crescenzi: 1-1 tra Ascoli e Pescara

Nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie B Ascoli e Pescara pareggiano 1-1. Match non particolarmente bello, per usare un eufemismo, con gli ospiti che passano in vantaggio nel finale della prima frazione con Crescenzi ma, ad inizio ripresa, arriva il pareggio di Bianchi. Nel finale i padroni di casa provano a ribaltare la sfida ma si fermano sul palo colpito da Baldini. Con questo pareggio i marchigiani salgono a quota 17 ma restano ultimi mentre il Pescara sale a quota 25.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per l'Ascoli con Perez e Varela a comporre il reparto offensivo mentre il Pescara risponde col 4-3-3 con Benali, Pettinari e Mancuso a formare il tridente.

Parte bene il Pescara ma la prima occasione del match è dell'Ascoli con Bianchi, che entra in area e calcia col mancino in diagonale ma Fiorillo si oppone con i pugni. I ritmi della gara sono molto bassi con entrambe le squadre che sbagliano molto in fase di impostazione ed il gioco ristagna a centrocampo. Al 39' lampo degli abruzzesi che passano in vantaggio con Crescenzi che calcia dai 25 metri trovando la complicità di un Ragni che interviene goffamente e di fatto incentiva lo 0-1. Poco dopo ci prova ancora il Pescara con una conclusione dal limite che termina a lato non di molto.

Nella ripresa parte forte l'Ascoli che al 49' pareggia con Bianchi che, sugli sviluppi di una punizione di Buzzegoli, salta più in alto di tutti e insacca per l'1-1. Il Pescara reagisce e al 57' va ad un passo dal gol con il neo entrato Valzania che calcia dal limite centrando in pieno l'incrocio dei pali. Poco dopo ancora ospiti pericolosi con Benali che entra in area e conclude sul primo palo ma la sfera termina in corner. I ritmi sono più alti rispetto alla prima frazione di gioco ma l'aggressività domina e le due squadre non riescono ad esprimere una trama di gioco degna di questo nome.

Al 72' torna a farsi vedere la squadra di Zeman con Valzania che scambia con Benali e calcia a giro dal limite, palla a lato. Dall'altra parte Varela conclude dalla distanza non trovando lo specchio della porta, palla fuori non di molto. Al minuto 87 padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Baldini che, dalla trequarti, calcia colpendo in pieno il palo. Sessanta secondi più tardi Carpan mette al centro per Addae che calcia da due passi ma spedisce fuori. Nel finale ancora padroni di casa pericolosi con una conclusione dalla distanza di Buzzegoli ma Fiorillo respinge. L'Ascoli chiude in dieci, per il rosso a Padella, ma il risultato non cambia più: al Del Duca termina 1-1 la sfida tra Ascoli e Pescara.