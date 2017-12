Serie B - Valzania stende il Venezia: il Pescara vince 1-0

Nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie B il Pescara batte il Venezia 1-0 e chiude il 2017 con un successo. A decidere il match una bellissima rete di Valzania nel finale di partita dopo uno spettacolo non entusiasmante con entrambe le squadre abbastanza bloccate. Successo di fondamentale importanza per gli abruzzesi che salgono a quota 28 avvicinandosi alla zona play-off mentre la compagine di Inzaghi resta a 29.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Pescara col tridente offensivo composto da Capone, Pettinari e Mancuso mentre il Venezia risponde col 3-5-2 con Marsura e Moreo a comporre il tandem offensivo.

Parte forte il Venezia che dopo due minuti va ad un passo dal gol con Marsura che mette al centro per Fabiano che conclude centrando il palo. Sono i lagunari a fare la partita con il Pescara che aspetta e quando po' organizza trame di gioco che, però, non impegnano la retroguardia ospite. Al 28' ospiti pericolosi con Marsura che calcia col destro da fuori, palla a lato non di molto. Poco dopo Venezia ancora vicinissimo al gol con Pinato che, sugli sviluppi di un cross di Garofalo, colpisce di testa a botta sicura ma la sfera centra ancora il palo. Su capovolgimento di fronte Mazzotta mette al centro per Pettinari che spizza di testa ma Audero allontana in tuffo. L'ultimo acuto della prima frazione è del Pescara sempre con Pettinari che si presenta davanti ad Audero ma l'estremo ospite esce con i tempi giusti salvando i suoi.

Nella ripresa ritmi bassi con entrambe le squadre molto corte e molto attente a proteggere il risultato tanto che la prima conclusione verso la porta arriva solo al 70' con una conclusione di Marsura dal limite: Fiorillo blocca senza problemi. Poco dopo acuto del Pescara con Brugma che calcia da fuori col destro ma Audero devia in calcio d'angolo con qualche difficoltà. La sfida non riesce a smuoversi dai binari tattici e i due allenatori decidono, cosi, di cambiare qualcosa con Inzaghi che getta nella mischia Zigoni mentre Zeman inserisce Baez. Al minuto ottantasei ecco il gol vittoria dei padroni di casa con Valzania che prende palla ai 25 metri e lascia partire un destro che si insacca dove Audero non può arrivare, 1-0. Poco dopo abruzzesi ad un passo dal raddoppio con Baez che si ritrova il pallone sul mancino e, dall'interno dell'area, calcia col mancino ma la sfera esce di un soffio. E' l'ultima emozione del match: Pescara batte Venezia 1-0.