Serie B - Il Perugia schianta il Pescara: 0-2 all'Adriatico

Nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B il Perugia vince 2-0 in casa dal Pescara e si avvicina alle zone alte della classifica. Successo più che meritato per la compagine umbra che apre le marcature nel primo tempo grazie a un colpo di testa di Kouan mentre, nel finale di partite, Di Carmine chiude i conti. Con questo successo la squadra di Breda sale a quota 30 con una sola lunghezza del Pescara che resta a quota 31.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Pescara col tridente offensivo composto da Capone, Pettinari e Mancuso mentre il Perugia risponde con il 3-5-2 con Cerri e Di Carmine a comporre il tandem d'attacco.

Parte bene il Perugia che dopo tre minuti va vicino al vantaggio con un diagonale mancino che termina fuori non di molto. Poco più tardi è il turno di Bandinelli che si libera bene e calcia dal limite trovando la risposta di Fiorillo. Al 27', però, gli ospiti passano con Del Prete che, da destra, mette al centro per il colpo di testa Kouan che batte Fiorillo per lo 0-1. Il Pescara prova a reagire e al 40' va vicino al pareggio con un mancino di Carraro che termina fuori dopo una deviazione. Nel finale di tempo padroni di casa ad un passo dal gol con Capone che, dall'interno dell'area, incrocia col mancino centrando il palo. La prima frazione si chiude con il vantaggio degli ospiti.

Nella ripresa Zeman inserisce Cappelluzzo per Pettinari ma è il Perugia a sfiorare il raddoppio con Di Carmine che, sugli sviluppi di un cross di Bandinelli, colpisce di tacco costringendo Fiorillo a un bell'intervento. Poco dopo ancora ospiti pericolosi sempre con l'ex Juve Stabia che calcia in diagonale non trovando la porta per poco. I ritmi sono molto bassi con il Pescara che non riesce a creare grattacapi ad un Perugia messo molto bene in campo grazie al 3-5-2 di Breda che garantisce superiorità numerica a centrocampo. Gli umbri controllano agevolmente e al minuto 83 si fanno ancora vedere con una punizione di Pajac che termina alta. Passano pochi minuti e il raddoppio arriva con Di Carmine che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, anticipa tutti e batte Fiorillo, 0-2 e fischio finale. Nell'anticipo della ventitreesima giornata il Perugia vince 2-0 in casa del Pescara.