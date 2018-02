Serie B - Entella e Pescara non si fanno male: 0-0 al Comunale

Nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie B Entella e Pescara pareggiano 0-0. Risultato giusto per quanto visto nell'arco del match, con i padroni di casa più propositivi ma poco precisi negli ultimi sedici metri. Anche una traversa per la squadra ligure mentre gli ospiti si sono fatti vedere con tiri da fuori. Nessun tiro nello specchio per la squadra di Zeman che nel finale si è vista negare un rigore. Con questo pari l'Entella sale a quota 28 mentre il Pescara a 35.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Virtus Entella con Aramu a supporto di La Mantia in attacco, mentre il Pescara risponde col 4-3-3 ed il tridente offensivo composto da Yamga, Pettinari e Mancuso.

Buona partenza della Virtus Entella che, dopo centoventi secondi di gioco, si rende pericolosa con Aramu che scaglia un grande mancino dal limite chiamando Fiorillo alla respinta in tuffo. Dopo un positivo avvio da parte dei padroni di casa prova a venir fuori il Pescara che al 12' si fa vedere con un tiro di Yamga, senza troppe pretese, terminato però sul fondo. Al 21' torna in avanti la squadra di ligure con uno schema su calcio piazzato che porta al tiro Acampora. La sua conclusione si perde però a lato.

Risponde colpo su colpo il Pescara che al 29' va molto vicino al vantaggio con Brugman il cui destro a giro dai venti metri termina fuori di un nulla. La gara è molto aperta con continui cambi di fronte e al 34' i padroni di casa vanno ad un passo dal vantaggio con Crimi che, servito da La Mantia, calcia di controbalzo ma Fiorillo dice no con un grande intervento. Nel finale di tempo ospiti protagonisti con Carraro che raccoglie un pallone vagante al limite e calcia senza pensarci su ma la sfera termina fuori di pochi centimetri.

La ripresa si apre con una chance ligure con Aramu che impegna Fiorillo direttamente da calcio piazzato. Sul capovolgimento di fronte Valzania mette al centro, il suo cross diventa però un tiro che costringe Iacobucci alla respinta con i pugni. Dopo un quarto d'ora di ripresa Zeman opta per il primo cambio inserendo Baez per Mancuso ma sono i liguri a sfiorare il vantaggio con La Mantia che fa da sponda per Aramu il quale calcia col mancino trovando la grande parata di Fiorillo. Al 73' i bianco-celesti sfiorano nuovamente la rete sempre con Aramu che, direttamente da calcio piazzato, scheggia la traversa. Nel finale i ritmi si abbassano progressivamente e la sfida scivola via senza grandi emozioni: al Comunale di Chiavari Virtus Entella e Pescara pareggiano 0-0.