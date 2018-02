Serie B - Pescara e Cremonese non si fanno male: 0-0 all'Adriatico

Nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B Pescara e Cremonese pareggiano 0-0. Risultato giusto per quanto visto nell'arco di novanta minuti con i padroni di casa che hanno provato a fare la partita, creando qualche palla gol, mentre gli ospiti hanno sfiorato due volte il gol vittoria nel finale di gara. Con questo punteggio la compagine abruzzese sale a quota 36 mentre quella lombarda a 38.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-3 per il Pescara con l'inedito tridente offensivo composto da Capone, Bunino e Falco mentre la Cremonese risponde col 4-3-1-2 con Castrovilli dietro alla coppia d'attacco composta da Piccolo e Scappini.

Buona partenza del Pescara anche se la prima chance, che arriva al 13', è per la Cremonese. Castrovilli, sugli sviluppi di un cross da destra, calcia male da pochi passi colpendo Balzano, appostato sulla linea. Poco dopo nuovamente pericolosi gli ospiti con Piccolo che si accentra e calcia dai venti metri ma Fiorillo non si fa sorprendere in tuffo. Al 24' è il turno di Cavion che raccoglie un pallone vagante al limite e si coordina in semi-rovesciata ma non inquadra lo specchio. Gli abruzzesi hanno più possesso ma la prima vera occasione arriva solo al 43' con Capone che si ritrova davanti a Ujkani ma gli calcia addosso.

Nella ripresa più propositivo l'undici di Zeman che al 56' va ad un passo dal gol. Capone scambia con Mazzotta e calcia da ottima posizione trovando l'opposizione del portiere ospite. I ritmi, nonostante gli sforzi delle due squadre, restano bassi e i due allenatori provano a cambiare qualcosa: Zeman inserisce Valzania e Mancuso per Falco e Coulibaly mentre Tesser richiama Piccolo e Croce per Perrulli e Cinelli. Al 79' gli ospiti accarezzano la rete. Destro a giro di Castrovilli che termina di un nulla al lato. Poco dopo ancora una grande occasione per i lombardi con un colpo di testa di Cavion che impegna severamente Fiorillo. Nel finale altra chance per la Cremonese. Cavion, da pochi passi, calcia a botta sicura, ma Perrotta salva i suoi con un grande intervento. All'Adriatico termina senza reti Pescara-Cremonese.