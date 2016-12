Roma, verso l'ultima dell'Anno con qualche dubbio in mezzo al campo

Si lavora a Trigoria, foto carlozampa.it

La Roma prepara a ranghi ridotti l'ultima uscita del 2016, giovedì contro il Chievo. Come ricordato dal profilo Twitter ufficiale della AS Roma, la squadra ha in programma, oggi, un solo allenamento, alle 16.30.

Dopo il ko contro la Juve, Luciano Spalletti dovrà fare la formazione guardando all'infermeria, sempre piuttosto piena. Oggi Nainggolan, De Rossi e Manolas effettueranno gli accertamenti per capire se potranno essere della partita oppure accomodarsi in panchina per tornare nel 2017. Manolas è senz'altro il più "facile" da sostituire, almeno per il ruolo. Con la possibilità ormai concreta di schierare Bruno Peres, Rüdiger può tornare al centro e fare coppia con Fazio. Sulla fascia sinistra, Emerson dovrebbe tra l'altro lasciare il posto, per riposo, a Mario Rui, che finalmente scalpita per tornare a giocare dal primo minuto con la prima squadra, dopo l'esordio con la Primavera. Anche il suo agente ha confermato che il giocatore sta bene e può giocare.

Al posto di De Rossi, scalda i motori anche Paredes anche se le condizioni dell'argentino vanno valutate attentamente. Ieri ha svolto lavoro individuale tra palestra e campo. Se Nainggolan dovesse dare forfait, El Shaarawy sarebbe pronto a posizionarsi sulla sinistra, con Perotti riportato sulla trequarti campo. In dubbio anche la presenza di Totti, che ancora non è tornato ad allenarsi in gruppo, colpito ormai da 10 giorni da una influenza intestinale.

Altri quotidiani riportano la possibilità che il posto di Manolas lo possa occupare Vermaelen, per il quale sono insistenti le voci che lo vogliono "rispedito" al Barcellona. Un'esperienza romana, dunque, poco convincente.