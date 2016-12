Roma, Rincon è il nome buono per il centrocampo di Spalletti: contatti con l'agente, a gennaio si può

Tomas Rincon, centrocampista venezuelano finito nel mirino della Roma. Fonte foto: Getty Images Europe.

Neanche il tempo di godersi il successo sul Chievo e un Natale al secondo posto solitario della classifica, che la Roma di Luciano Spalletti è già a lavoro per quello che sarà il 2017.

I giallorossi, che hanno chiuso l'anno solare - con Spalletti in panchina - con una media punti altissima, non vogliono accantonare il discroso scudetto. La Juventus, che ha dimostrato il suo valore nello scontro diretto, è sì lontana, ma non irraggiungibile. Per questo, dal mercato di gennaio, Luciano Spalletti sembra abbia chiesto un rinforzo per reparto.

Con l'investimento sul difensore ancora in stand-by, e con un reparto offensivo che necessita di una sfoltita, il settore sul quale la dirigenza giallorossa sta concentrando le proprie attenzioni è il centrocampo.

Rincon tallonato da Eder in Inter - Genoa. Fonte foto: Getty Images Europe.

Luciano Spalletti ha tracciato l'identikit del rinforzo perfetto, e tutte le strade, stavolta non portano a Roma, bensì a Tomas Rincon, polivalente centrocampista venezuelano pronto a salutare Genova e i colori rossoblù. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i massimi dirigenti giallorossi hanno già avuto un contatto diretto con l'entourage del venezuelano, desideroso di lasciare Genova dopo un paio di stagioni di alto profilo.

La Roma è pronta, sulla base dei contatti positivi con il procuratore di Rincon, ad avanzare una prima offerta al club del Presidente Preziosi. In tal caso, se l'offerta verrà ritenuta congrua, Rincon potrà vestirsi di giallorosso, e dal prossimo gennaio, entrare a far parte del team di Spalletti.

In attesa della ripresa delle ostilità, la Roma guarda già al 2017: con Rincon, muscoli, sostanza e intelligenza tattica, Spalletti avrebbe nel suo roster un calciatore di sicuro affidamento; un calciatore in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, utile inoltre, anche per dare un po di respiro ai vari Strootman e Nainggolan quando l'Europa League tornerà a bussare dalle parti di Trigoria.