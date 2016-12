Roma, vacanze con gli occhi al mercato: spunta El Ghazi

El Ghazi, buon nome, ajaxdaily.com

Luciano Spalletti ha concesso ai suoi, dopo la vittoria contro il Chievo, una settimana di riposo natalizio, con ripresa prevista per il pomeriggio del 1 gennaio, in vista dell'impegno contro il Genoa del prossimo 8 gennaio. La Roma dunque si gode il secondo posto aspettando il giro di boa e, soprattutto, l'apertura del mercato invernale, vista la necessità di rinforzare la rosa e sopperire ad alcune mancanze.

Com'è ormai noto da tempo, l'obiettivo numero uno per il centrocampo giallorosso è Tomas Rincon. Prima di chiudere l'operazione, i dirigenti giallorossi stanno cercando di abbassare il costo del suo cartellino (10 milioni di euro) o, eventualmente, arrivare a un calciatore più giovane, quale Obiang, già inseguito in passato. A riportarlo è Il Messaggero.

La Roma è poi alla ricerca di un sostituto di Salah, che sarà impegnato in Coppa d'Africa. A Spalletti piacciono Defrel e il Papu Gomez come soluzioni provenienti dal campionato italiano. Il francese, però, difficilmente sarà ceduto a gennaio dal Sassuolo, mentre per l'italoargentino il problema è l'alta valutazione dell'Atalanta (12 milioni di euro) rapportata all'età. Secondo Il Messaggero, la Roma avrebbe sondato la disponibilità di El Ghazi dell'Ajax, il quale ha rifiutato già il Lille con l'obiettivo di giocare in Serie A (il giocatore piace anche al Milan). L'idea Depay è invece fredda, visto l'alto ingaggio (6 milioni) del giocatore.

Ufficialità importante, invece, in difesa: Federico Fazio è stato riscattato dalla Roma. Il giocatore, infatti, si era trasferito nella Capitale in prestito (1,2 milioni di euro) con "diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo al verificarsi di determinate situazioni sportive (3,2 milioni di euro)". Nel match contro il Chievo, ricorda La Repubblica, è stato raggiunto il numero minimo di presenze necessario, dunque l'argentino è al 100% un giocatore della Roma. L'argentino, di grande prospettiva, formerà dunque coppia stabile con Manolas, per il quale ancora si discute di rinnovo contrattuale.