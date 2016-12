Roma, la ripresa degli allenamenti è per l'anno nuovo. Sul mercato alcune novità

Foto: AS Roma/Twitter

Con il successo contro il Chievo, la Roma ha chiuso in attivo il suo 2016, e Spalletti ha concesso a tutta la squadra un meritato riposo natalizio. I giocatori hanno la possibilità di riposare fino al 31. L'1 pomeriggio riprenderanno le sedute d'allenamento, per preparare il match del Ferraris contro il Genoa. A gennaio la Roma avrà di fronte un tour de force, con il girone di ritorno di A, l'ottavo di Coppa e poi la preparazione all'impegnativo sedicesimo di Europa League contro il Villarreal. Mancherà all'appello, nel primo mese dell'anno, e non per infortunio, Salah, impegnato con la coppa d'Africa. La Roma dunque ha gli occhi anche sul mercato, e sarà così per tutto il mese. Poche sono le soluzioni in entrata e uscita, ma tutte possono delineare il prosieguo dei mesi giallorossi, si veda la scorsa sessione invernale, quando Sabatini riuscì a stupire tutti con i colpi Perotti-El Shaarawy.

A seguito delle dimissioni di Walter Sabatini, però, obiettivi e modo d'agire sono cambiati. Intanto, i contatti con gli entourage dei calciatori sono diminuiti, per forza di cose. Sono ancora tanti infatti i nodi interni da sciogliere, da Manolas a De Rossi fino a Nainggolan. Come riferito da Sky Sport, però, a gennaio le parti dovrebbero tornare a incontrarsi per raggiungere un accordo definitivo, soprattutto con il belga, che chiaramente è al centro di molte attenzioni di mercato.

La Roma continua poi a monitorare diversi nomi per l'attacco in vista di gennaio ed ora, come si legge sul quotidiano francese Le Parisien, avrebbe messo gli occhi su Malcom, esterno brasiliano del Bordeaux. I francesi chiedono almeno 20 milioni di euro e sul giocatore ci sono anche Juventus ed Inter. Prosegue infine la trattativa per Rincon, il cui nome piace a Spalletti e risulterebbe utile per il centrocampo giallorosso. Roma e Genoa continuano a trattare per il suo approdo e, come riporta Sky Sport, il presidente rossoblu Preziosi avrebbe chiesto in cambio Iturbe, che sembra però al centro di un particolare asse di mercato col Torino, con Falque di nuovo alla Roma. Sullo sfondo El Ghazi e Depay.