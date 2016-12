Roma, El Ghazi o Jesè. Il "Papu" giudicato troppo costoso

Anwar El Ghazi, esterno d'attacco dell'Ajax seguito dalla Roma

Quello che si aprirà tra pochissimi giorni sarà un mercato frenetico per la Roma. I giallorossi hanno come obiettivo l'acquisto di due pedine, un centrocampista centrale ed un attaccante di movimento, la classica seconda punta, da consegnare al tecnico Spalletti per la seconda metà di stagione, che vede impegnata la Roma nella difficile rincorsa alla Juventus capolista. L'acquisto di una punta è reso necessario dalla partenza di Mohamed Salah, impegnato con la sua nazionale, l'Egitto, in Coppa d'Africa che si terrà in Gabon a partire dal prossimo 14 Gennaio. L'egiziano potrebbe star fuori dalle quattro alle sei settimane e per fronteggiare questa "lacuna" la società è già al lavoro per consegnare al tecnico una pedina che possa garantire imprevedibilità alla linea offensiva giallorossa, e magari anche qualche gol.

Il preferito di Luciano Spalletti, ormai è noto, è il "Papu" Gomez, che sta guidando l'Atalanta ad un campionato di primissimo livello, in piena lotta per un posto in Europa. L'intoppo è rappresentato dal costo del cartellino, con la società cara al patron Percassi che chiede non meno di 15 milioni. Ciò ha raffreddato, e non poco, i meandri della dirigenza romanista che nelle ultime ore hanno virato altrove. Due i profili seguiti con più insistenza, Anwar El Ghazi dell'Ajax ed Jesè Rodriguez, attaccante spagnolo attualmente in forza al Paris Saint Germain.

A Trigoria si punta forte su El Ghazi, che vorrebbe andare via dall’Ajax. A Dubai, nei giorni scorsi, l’a.d. romanista Gandini ha incrociato il procuratore del calciatore, che gli ha ribadito la voglia dell’attaccante olandese di cambiare aria. Il suo assistito è finito ai margini della squadra olandese, con i lancieri che sembrano non puntare più su di lui. La Roma vorrebbe intavolare una trattativa sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto (totale circa 15 milioni), l’Ajax, però, preferirebbe l’obbligo. A queste condizioni la Roma difficilmente chiuderà l'operazione ed il marocchino naturalizzato olandese potrebbe allontanarsi.

In questo scenario va incastrato il nome di Jesè Rodriguez, che si è detto piacevolmente lusingato dall'interesse dei capitolini e pronto ad affrontare un'esperienza nuova, in Italia. Più marginale è l'ipotesi Fabio Borini. Il suo nome sta iniziando a circolare negli ambienti giallorossi, ma al momento è solo un'idea, portata avanti dal d.s. Massara, a cui il calciatore piace molto. Si tratterebbe di un ritorno, ma per ora è difficile perché il Sunderland non accetta il prestito. Spalletti aspetta un rinforzo sulla fascia offensiva, è arrivato il tempo di agire.