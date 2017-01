Roma - Anche il Liverpool su Jesè?

Anche il Liverpool su Jesè?

La Roma è alla ricerca di un giusto profilo per sostituire Salah, impegnato in Gabon nel mese di gennaio per la coppa d'Africa. Uno dei nomi più accreditati è quello di Jese Rodriguez in cerca di rilancio vista l'esperienza non idilliaca a Parigi e ben disposto ad approdare a Roma.

Secondo le indiscrezioni, i giallorossi avrebbero il si di massima del Paris Saint Germain al prestito e starebbero trattando con il giocatore che percepisce 3 milioni di euro e spera ancora di riuscire a tornare a casa al Gran Canaria. Dall'isola spagnola, però, è già arrivata la non disponibilità a sobbarcarsi il suo ingaggio; malgrado ciò il giocatore potrebbe dimenticarsi della saudade per rilanciare la sua giovane carriera che si sta arenando in un'annata da appena nove presenze e un goal all'ombra della Tour Eiffel.

Il giocatore spagnolo è un esterno sinistro naturale e permetterebbe lo spostamento di El Shaarawy a destra, sarebbe quindi un colpo più di spessore rispetto a Musonda o El Ghazi e meno dispendioso di Gomez dell'Atalanta; tuttavia nelle ultime ore è emersa una pretendente molto rilevante nella corsa all'ex Real: il Liverpool.

Il Liverpool è probabilmente alla ricerca di un calciatore in grado di rimpiazzare Sadio Manè, anch'esso impegnato in Gabon, e per convincere Jesè a rifiutare la Roma può offrire sicuramente più soldi e più visibilità internazionale, pur non potendogli garantire un impiego adeguato al termine della coppa d'Africa.

Si tratta quindi di un concorrente pericoloso per la Roma che malgrado il sì di massima del club parigino potrebbe essere costretta a virare su obiettivi low cost e meno entusiasmanti, come i già citati El Ghazi o Musonda o a svenarsi per Depay (concorrenza spietata anche qui da parte del Siviglia) o il Papu Gomez.