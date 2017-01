Roma, al via gli allenamenti del 2017 in vista del Genoa

Totti e Dzeko, asroma.it

Nuovo anno, nuove sedute di allenamento. Dopo la pausa natalizia concessa ai suoi da Luciano Spalletti, la Roma ha ripreso le normali sedute di allenamento, prima prevalentemente in palestra, ieri pomeriggio, e oggi con il gruppo al completo, in campo. Ovviamente Nura e Florenzi continuano il loro lento ma costante lavoro di recupero, ancora lontano dal gruppo.

Chi sarà assente anche oggi, e ormai per tutto il mese, è Salah, che è tra i preconvocati egiziani per la Coppa d'Africa. Manolas e Paredes, invece, sembrano recuperati e dunque saranno in campo. Ovviamente la testa del mister è al Genoa, con la gara di domenica alle 15, mentre sul fronte societario si pensa al futuro prossimo della squadra, col mercato al via domattina. Baldissoni proprio in queste ore è in volo per Boston, dove resterà al fianco di Pallotta fino a venerdì. Lì si delineerà la road map del mese, che prevede la cessione (anche in prestito, per il momento) di Iturbe, l'acquisto di un centrocampista e di un esterno vice-Salah e del consolidamento dei big: Nainggolan su tutti. Il centrocampista, dopo aver rinnovato fino al 2020 quest'estate, è pronto a firmare per un prolungamento di un anno e conseguente aumento dell'ingaggio, respingendo così la corte inglese del Chelsea.

In previsione della gara di domenica, Spalletti ha già pronta un ovvia formazione d'avvio: saranno El Shaarawy- Perotti gli esterni, con Dzeko al centro. La doppia seduta odierna farà dipanare la matassa sul centrocampo al certaldino, con la prova di Nainggolan-De Rossi-Strootman, ovviamente capaci di spostarsi dal vero e proprio 4-3-3 ormai dismesso e rendersi pericolosi nel consolidato 4-2-3-1. Da valutare però anche l'innesto di Paredes.

Prossima partita: Genoa-Roma (domenica 8 gennaio 2017 ore 15:00)

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Bruno Peres, Rüdiger, Fazio, Emerson Palmieri; De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Nainggolan, Perotti; Dzeko.