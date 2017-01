Roma: Doumbia rifiuta la Cina

Doumbia con il Basilea| Source: forzaroma.info

Seydou Doumbia rifiuta la Cina. Secondo quanto si vocifera dalle parti di Trigoria, infatti, l'ivoriano non vorrebbe spostarsi dall'Europa, impedendo ai giallorossi eventuali minusvalenze dopo il suo acquisto. Giunto alla Roma dal Cska Mosca per l'importante cifra di 14 milioni, l'africano non ha mai impressionato, collezionando poche presenze e non riuscendo mai a confermarsi come aveva invece fatto nel massimo campionato russo. Attualmente in forza al Basilea, Doumbia è ormai una sorta di divorziato sportivo con la Roma, che vorrebbe presto liberarsi di un ingaggio oneroso.

Certo, offerte ufficiali dai club cinesi non sono arrivate e, francamente, appare difficile che l'africano rifiuti eventuali faraonici ingaggi. Nulla però è certo, se non che attualmente il calciatore si sta giocando le proprie carte a Basilea, nel campionato svizzero. Una stagione non da buttare, impreziosita fino ad ora da ben 9 reti in 12 giornate in campionato e da una marcatura in Champions League contro l'Arsenal. Un bottino che potrebbe, magari, convincere altri club europei a prelevare il giocatore, con buona pace della Roma, decisa intensamente a liberarsi del giocatore.