Roma, verso il Genoa: si ferma Totti. Prossima settimana decisiva per le mosse di mercato

Totti si ferma, Genova a rischio. foto Goal.com

Manca sempre meno al calcio giocato, col mercato a farla da padrone, come sarà per tutto il resto del primo mese del 2017. Intanto, la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" in vista della gara di domenica pomeriggio, la trasferta non facile di Genova contro il Genoa. I giallorossi si sono ritrovati intorno alle 12:00 a Trigoria per l'unica seduta prevista nel giorno dell'Epifania. Domani rifinitura, conferenza di Spalletti e partenza per il capoluogo ligure. I calciatori, complice anche il notevole freddo e il forte vento, hanno prima effettuato una seduta video, poi hanno svolto riscaldamento muscolare con il torello. Successivamente ha avuto inizio una partitella a campo ridotto, caratterizzata da un contrasto aereo prima di ogni ripresa di gioco. Così riporta Roma TV. Buone notizie per Kostas Manolas che ha lavorato regolarmente con il gruppo. Stop per Francesco Totti: il numero 10 ha accusato un fastidio al tendine d'Achille, svolgendo così lavoro a parte. Domani Spalletti chiarirà i dubbi. Out Vermaelen, Nura e Florenzi.

Domenica, dunque, davanti a Szczęsny agirà una linea a 3 formata da Manolas, Rüdiger e Fazio. A centrocampo gli out saranno occupati dai soliti Peres e Palmieri, rispettivamente posizionati a destra e a sinistra, mentre la zona centrale sarà presidiata da De Rossi e Strootman. Dietro l’unica punta Dzeko, agirà l’accoppiata composta da Perotti-Nainggolan.

Continua intanto la ricerca di un esterno offensivo per la Roma, con Baldissoni e Pallotta a Miami che in questi giorni hanno programmato il prossimo futuro dei giallorossi, e con il ds Massara che nella giornata di ieri è volato a Londra per trovare rinforzi. La Roma punta forte Musonda ma la trasferta inglese servirà per un primo colloquio col West Ham per Feghouli, esterno algerino con il passaporto francese che sembra essere arrivato al capolinea della sua storia con gli Hammers. Salgono le quotazioni dell'ex Valencia in ottica giallorossa, stando a quanto emerge dalle pagine sportive del quotidiano Il Tempo.